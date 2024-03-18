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Что показали первые матчи четвертьфиналов Кубка Гагарина — 2024, разбор, мнение, аналитика, Локомотив, Трактор, СКА

«Локомотив» — машина, «Динамо» нужно «озвереть». Что происходит в плей-офф КХЛ
Лев Лукин
Что показали первые матчи четвертьфиналов
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«Спартак» пока разочаровывает больше всех, СКА придётся что-то менять.

В плей-офф КХЛ стартовал четвертьфинальный раунд, во всех парах сыграно по одному матчу. Начало лучше удалось восточным (конкретнее, уральским) командам, а единственную победу от Запада одержал «Локомотив». При этом интересно, что в первых матчах раунда успешнее выглядели гости, домашние трибуны порадовала только «Магнитка». Что ещё можно сказать о сериях после стартовых игр?

«Локомотив» подтвердил, что он – машина. Какие шансы у «Авангарда»?

«Локомотив» в первом матче в Омске сыграл в соответствии с ожиданиями – строго, плотно, дисциплинированно. Ярославль выглядел очень солидно и уверенно, и даже при том, что команда Игоря Никитина слегка проспала старт игры, железнодорожники не позволили ничего лишнего мощной атаке «Авангарда», минимизировав количество свободного льда для омских форвардов и их присутствие в собственном слоте. Ну а в тех случаях, когда «ястребы» всё-таки выдумывали что-то опасное, в дело вступал надёжный голкипер Исаев. В третьем же периоде «Локомотив» включился, у «Авангарда» пошли ошибки, и, если говорить прямо, до овертайма омичи дожили благодаря Павлу Хомченко, самоотверженной игре защитников и удаче. В дополнительное время «ястребы» успокоились, но всё равно возникало чувство, что «Локомотив» держит игру под своим контролем и ждёт ключевой ошибки от не самой сильной обороны «Авангарда».

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«Локомотив» произвёл мощное впечатление, но, конечно, это не означает, что у Омска нет никаких шансов. В той же первой игре «Авангард» выглядел значительно слабее только во второй половине третьего периода, а в остальном – всё на тоненького, и в овертаймах у «ястребов» было два-три шанса забрать матч. Чтобы побеждать в этой серии «Авангарду» нужно, как ни банально, снизить количество индивидуальных ошибок (и в первой игре их почти не было — вплоть до эпизода, приведшего к голу Шалунова), но важнее – заставить ошибаться «Локомотив». Тут Михаилу Кравцу предстоит подумать, за счёт каких компонентов расшатать выпестованную, идеально подобранную оборону ярославцев. Это очень сложно, но, пожалуй, реализуемо, к тому же классных инструментов в обойме «ястребов» хватает. Ну и, разумеется, очень многое будет зависеть от Хомченко. Если голкипер «Авангарда» всю серию проведёт так, как первый матч, то у «ястребов» всегда будут шансы на победу, даже при неидеальной игре.

«Динамо» нужно «озвереть», чтобы обыгрывать такой «Трактор». Но у москвичей есть и базовые проблемы

Челябинцам удалось перенести всё лучшее из серии с «Салаватом» во второй раунд, будто и не было паузы. Снова соперник «Трактора» выглядел вроде бы получше по игре, превосходил команду Алексея Заварухина в каких-то немаловажных статистических компонентах, но Челябинск опять обнулил всю эту правильность своими просто фантастическими духом и куражом. Уже сейчас понятно, что для победы в серии «Динамо» нужно прибавить в злости, в агрессии и при этом направить эти эмоции в нужное русло. Однозначно, тактические шахматы, которые так любит Алексей Кудашов, закончились, они не сработают против такого «Трактора». Началась настоящая драка, в которой челябинцев ещё поди преодолей.

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При этом понятно, что первый матч серии провалил вратарь Илья Коновалов, не проявили себя лидеры (большинства-то почти не было), и всё это из серии «где тонко, там и порвалось». А вот, например, Максим Шабанов обыгрывал динамовских защитников, как стойки. То есть бело-голубым надо не только «озвереть», но ещё и поправить некие базовые вещи, ведь челябинцы в этом плей-офф прекрасны и в чисто хоккейных моментах.

Григорий Дронов и Артём Ильенко

Григорий Дронов и Артём Ильенко

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уверен, что тренерский штаб «Динамо» что-нибудь придумает, а хоккеисты поймут после первой игры, что настоящий кубковый хоккей начался. Но и «Трактор» продолжит брать своё за счёт сумасшедшего коллектива, и самое интересное — никто не знает, где у этого коллектива потолок.

Плей-офф для «Спартака» начался с четвертьфинала. И в первой игре красно-белые разочаровали

«Спартак» показал наименьший уровень сопротивления среди тех команд, которые проиграли на старте своих серий. Красно-белые не удивили дырами в обороне и слабой игрой вратаря, так как это всё предполагалось и допускалось, а вот атака москвичей просто разочаровала, при том что «Металлург» — это та команда, которая даёт играть абсолютно любому сопернику. Но и сама «Магнитка» — про атаку, и в первой игре четвертьфинала было заметно, как задышало лёгкое нападение уральцев после тяжёлой, трудной, нудной серии с вязким «Амуром». Магнитогорцы с упоением разыгрывали комбинации и наказывали «Спартак» за многочисленные ошибки, а вот красно-белые в ответ не показывали ничего, что было довольно удивительно.

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Возможно, этот матч москвичи потратили на то, чтобы попросту вкатиться в настоящий плей-офф. В серии с авантюрной и неопытной «Северсталью» такой возможности не было. И в следующей игре мы увидим, какие выводы были сделаны. В любом случае ключ к успеху в этой серии для москвичей находится у чужих ворот, и если атака не выйдет на свой привычный по сезону уровень, если не начнёт доставлять реальные проблемы «Магнитке», то та может закрыть серию и в четырёх матчах.

СКА вновь сыграл неважно в начале серии. Но «Автомобилист» не сдуется сам собой

Братья-тренеры Заварухины продолжают шатать этот плей-офф. «Автомобилист» начал серию со СКА с такой же колоссальной уверенностью в своих силах и с такой же правильной работой, как и прошлый раунд с «Ак Барсом», и снова добился важной первой победы. Уральцы вновь выстроили плотную оборону и забили своевременные (и очень красивые) голы на контратаках, а после того, как СКА отыгрался, «Автомобилист» опять подловил армейцев на их излишней горячности: хозяева льда бросились добивать соперника, забыв, что те в этом плей-офф регулярно наказывают за ошибки и показывают шикарную реализацию моментов.

Андрей Обидин, Никита Серебряков

Андрей Обидин, Никита Серебряков

Фото: photo.khl.ru

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«Автомобилист» и дальше будет играть просто и эффективно (к тому же команда сейчас уже верит в эту тактику, что очень важно) и вряд ли, подобно «Торпедо», сдуется со временем и просядет под напором СКА. Грамотно обороняться команда Заварухина умеет, умеет и терпеть, и даже в первой игре мы видели, что как такового штурма в концовке армейцам устроить попросту не дали. Так что СКА надо что-то придумывать, при этом ясно, что петербуржцы существенно облегчат себе жизнь, если перестанут допускать детские позиционные ошибки и не будут начинать матч с 0:1 или даже 0:2. В принципе, СКА не раз показывал, что умеет собираться прямо по ходу серий, так что, возможно, в скором времени уже «Автомобилисту» придётся доставать из себя дополнительные ресурсы.

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