Малкин оформил дубль на глазах у родителей! И встал в один ряд с легендами

В этом сезоне у «Питтсбурга» не так много поводов для радости. Команда много проигрывает, особенно во второй половине сезона, и сохраняет лишь призрачные шансы на попадание в плей-офф. Но сегодня Евгений Малкин радуется – вместе с родителями.

Главные болельщики Джино только вчера приехали в Америку, и матч с «Коламбусом» стал для них первым в сезоне, который они увидели вживую. Да и не только в этом сезоне, Владимир и Наталья не были в гостях у сына несколько лет, так что их приезд стал знаменательным событием.

Дорога до Питтсбурга была трудной, почти сутки в пути, три пересадки. Мама с папой долетели вчера, а сегодня, несмотря на усталость, уже поддерживали сына на арене. С такими болельщиками Евгений никак не мог провести матч «вхолостую».

«Питтсбург» давил, но «Коламбус» остро контратаковал, постоянно проверяя бдительность Алекса Недельковича. Открыли счёт тоже гости, во втором периоде им представился шанс поиграть в большинстве. Реализовать попытку они не смогли, но забили уже после того, как на лёд вышел пятый игрок «Питтсбурга». Судьи долго смотрели гол Мэтью Оливье на предмет высоко поднятой клюшки, но в итоге определили, что контакт с шайбой произошёл ниже перекладины.

Вскоре хозяева тоже получили большинство, и много времени на его реализацию не потребовалось. Крис Летанг выдал идеальный пас на Малкина, который прошил Даниила Тарасова броском из круга вбрасывания.

Этот гол стал для Малкина юбилейным 20-м в сезоне. Нападающий добрался до этой отметки в 15-й раз за карьеру, что, кроме него, удавалось всего лишь 30 игрокам за всю историю НХЛ. Лидером по таким сезоном является Горди Хоу (22 сезона с 20+ голами), а Малкин встал в один ряд с такими легендами, как Кит Ткачук, Фрэнк Маховлич, Джо Ньюиндайк и Стив Айзерман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре «Коламбус» провёл очередную контратаку три в одного и вновь вышел вперёд, но и в этот раз на помощь пришёл Малкин при розыгрыше лишнего. Получив передачу от Сидни Кросби, он выдержал паузу, сместился в центр, загипнотизировал Тарасова и послал шайбу под его щитком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Родители Жени радовались, как дети!

ВИДЕО.

«Питтсбургу» было бы очень обидно проиграть в такой день, и он не проиграл. На старте третьего периода Дрю О’Коннор впервые вывел хозяев вперёд, и этот счёт устоял до финальной сирены. Малкин был признан первой звездой матча, а также получил специальный шлем лучшего игрока в раздевалке, после чего пообщался с прессой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Родители вчера приехали. Они здесь не были с 2018 или 2019 года, очень давно. Это придало мне эмоций, и это сработало. Злюсь, что они не приехали в октябре или ноябре. Сегодняшний матч показал, что их приезд придал мне больше мотивации. Мы хотели, чтобы они приезжали почаще. Но два года был ковид, потом надо было визу получать. Они старенькие, им тяжело часто ездить, перелёты тяжёлые, почти 20 часов. Надеюсь, в следующем сезоне они смогут остаться на весь год.

Они устали после долгого перелёта, но ждали сегодняшний матч, хотели наконец посмотреть игру вживую. Знаю, что они дома каждый матч смотрят по интернету, встают в три ночи. Они всё знают. Конечно, они не довольны, как мы весь год играем. Они хотят, чтобы мы попали в плей-офф. Но в следующем году будем работать вместе. Мама всегда мне готовит. Я не очень люблю ходить по ресторанам, люблю домашнюю еду, проводить время с семьёй дома. Это конец сезона, надеюсь, мы попадём в плей-офф и родители и на него останутся.

Сегодня я чувствовал себя отлично, уверенным в себе, надеюсь, со здоровьем стало лучше. Хочу поблагодарить Таннера (Криса Летанга. – Прим. «Чемпионата»), он отдавал мне много хороших передач, таких, как я люблю. Мы 17 лет вместе играем, он знает, что я люблю такие передачи. Сегодня это сработало, но это только одна игра. Надеюсь, что и в следующем матче сработает», — сказал Евгений.

«Надеюсь, они здесь задержатся. Родители приехали к нему впервые года за 3-4, уверен, сегодня его мотивировало их присутствие. Его энергия и запал были видны», — отметил Кросби, который и сам до сих пор не потерял надежд на попадание в плей-офф.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше