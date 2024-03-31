Пока в Кубке Гагарина нет игр, в МХЛ начались полуфинальные матчи.

Ещё один вратарь из КХЛ в «Филадельфии». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 31 марта 2024 года.

Александр Медведев ответил на вопрос, будет ли уволен Ротенберг из СКА

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев ответил на вопрос о судьбе главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

«Будет ли уволен Ротенберг? Откуда, из СКА? 6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение».

Фетисов: хочется спросить — кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили?

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил заявление руководства СКА о предвзятом судействе армейского клуба в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Хочется спросить, а кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили? Есть ли такие люди, которые могут это сделать? На самом деле 20 тысяч людей ходит на хоккей, город живёт интересами СКА, не знаю, кто может на это пойти и ради чего, самое главное. Это просто невозможно. Случилось то, что случилось, команда проиграла, так скажем, по игре. Видел все эти голевые моменты, могу сказать, что Екатеринбург переиграл СКА в серии».

«Они забыли про «Барыс» и сборную Казахстана?» А. Медведев — о новых сроках сезона в КХЛ

Председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев высказался о решении продлить сроки проведения следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас КХЛ приняла решение играть в мае. Они что, забыли, что команда «Барыс» в мае играет на чемпионате мира? Казахстан не отстранён от соревнований. В Казахстане трудно собрать сборную, которая будет конкурентоспособна без хоккеистов «Барыса».

«Локо» одержал победу над «Чайкой» в первом матче полуфинальной серии МХЛ с девятью голами

В Ярославле на стадионе «Локомотив» прошёл первый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «Локомотивом» и «Чайкой». Победу в результативной игре одержали ярославцы — 5:4 в овертайме.

Первый период закончился с подавляющим преимуществом «Локо» по счёту — 3:0. Шайбы в составе ярославской команды забросили Дмитрий Ябелов, Максим Белоусов и Кирилл Емельянов. Однако во втором периоде гостям удалось перевернуть ход игры. Второй игровой отрезок завершился победой «Чайки» со счётом 4:0. Дублем отметился Глеб Чесноков, а по одной шайбе забросили Никита Артамонов и Артём Проничкин. В третьем периоде ярославцам удалось сравнять счёт. Игра перешла в овертайм, где победный гол забил Леонид Зилев. Второй матч серии состоится завтра, 1 апреля, в Ярославле.

Белорусский голкипер системы «Филадельфии» Алексей Колосов прибыл в США

Белорусский голкипер системы «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов прибыл в США, сообщает журналист издания The Fourth Period Энтони Ди Марко. Вратарь прибыл в Ворхис, штат Нью-Джерси.

Напомним, накануне, 30 марта, генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал о проблемах с приездом Колосова в команду из-за миграционных вопросов.

Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Сезон-2023/2024 Колосов провёл на правах аренды в минском «Динамо», а 26 марта 2024 года покинул расположение клуба.

В прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги на счету Колосова 47 игр, в которых он одержал 22 победы с коэффициентом надёжности 2,39 и процентом отражённых бросков 90,7.

Sportsnet: мы не уверены, что Федотов принесёт «Филадельфии» пользу на уровне НХЛ

Журналисты сайта Sportsnet поделились ожиданиями от игры российского голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова в НХЛ.

«Честно говоря, мы не уверены, что Федотов принесёт «Флайерз» пользу на уровне НХЛ. Мне нравятся его габариты, потому что это даёт ему возможность делать сейвы, для которых менее габаритным вратарям пришлось бы приложить больше усилий. Когда его хладнокровие и контроль шайбы на высоте, его трудно пробить с дальней дистанции и возле ворот.

Однако, когда он выходит из ворот, у него слишком много отскоков, тем самым он теряет преимущество в габаритах. Время покажет, но мы рассматриваем Федотова скорее как запасного вратаря НХЛ. Плюс ему нужно будет привыкнуть к игре в лиге», — сказано в статье.

Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче с «Вашингтоном»

Этой ночью (31 марта) в Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» (2:3 Б).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными баллами, проведя на площадке 21 минуту и 55 секунд, из них 7 минут и 36 секунд — при игре в большинстве. Россиянин нанёс три броска в створ, один бросок прошёл мимо ворот, а целых 10 бросков Овечкина заблокировали игроки «Бостона». При этом четыре заблокированных броска пришлись на овертайм.

Три броска заблокировал защитник Брэндон Карло, два — защитник Чарли Макэвой, а по одному броску заблокировали защитники Эндрю Пик и Хампус Линдхольм, форварды Чарли Койл, Брэд Маршан и Трент Фредерик.