Жена Овечкина недовольна! Муж не забил ни одного буллита за два года

«Вашингтон» потерпел крупное поражение от «Торонто» в предыдущем матче, но, к счастью для команды Спенсера Карбери, основные конкуренты — «Филадельфия» и «Детройт» — тоже остались без побед, так что на турнирное положение это никак не повлияло. Однако заветную путёвку в плей-офф ещё надо получить, а значит, надо продолжать набирать очки.

«Вашингтон» именно этим и занимался весь март, набрав 19 очков за месяц. Между прочим, на Востоке лучше этот отрезок провели только две команды – «Каролина» и «Рейнджерс». И даже разница голов у «столичных» в этом месяце положительная, хотя по всему сезону они сильно в «минусе». И Александр Овечкин, который традиционно больше всего забивает именно в марте, выдал сумасшедшую серию из восьми голов в шести матчах (две из этих шайбы стали победными).

Сегодня Ови не забил, продлив безголевую серию до трёх матчей. А возможности для этого были! Особенно в овертайме, когда Хампус Линдхольм преподнёс хозяевам щедрый подарок, схватив двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против Ти Джея Оши.

Овечкин вышел в большинстве и провёл смену в четыре минуты и три секунды. Его постоянно выводили на бросок, но Джереми Свейман всё время был начеку, да и обороняющаяся тройка «Бостона» действовала надёжно.

Дело дошло до буллитов, где после трёх попыток с каждой стороны счёт был равным. Четвёртым от «Вашингтона» исполнять попытку вышел Овечкин. Его бросок мог принести «столичным» победу, но, увы, не смог переиграть вратаря «Бостона».

Подняв взгляд вверх, Овечкин досадливо выдохнул. Камеры выхватили на трибунах его жену Анастасию, которая недовольно качала головой. Следующим бил Кевин Шаттенкирк, и он свою попытку реализовал.

ВИДЕО

Необъяснимо, но факт. Ови – лучший снайпер современности, а в скором будущем – и всех времён, при этом буллиты – не его главный конёк. Он всё равно много их забил за карьеру, но не входит даже в топ-10 в истории лиги ни по проценту реализации (29,8%, 73-е место среди тех, кто исполнил не меньше 50 попыток), ни по забитым буллитам (37, 14-е место), при этом по количеству попыток (124) он уступает только Патрику Кейну и Джо Павелски.

Бывали сезоны, когда залетало всё или почти всё, но чаще не везло. Последний свой буллит Ови забил два года назад, 26 марта 2022-го в матче с «Баффало», с тех пор – как отрезало. Три неудачные попытки в прошлом сезоне и уже семь – в этом. Что ж ты будешь делать!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Было бы здорово решить всё в овертайме в большинстве или на буллитах. У нас были шансы. Но в целом, если смотреть более широко, на всю игру, мы провели очень хороший матч», — заключил после игры главный тренер «столичных» Спенсер Карбери.

Будет, конечно, обидно, если этого очка в итоге не хватит «Вашингтону» для попадания в плей-офф. Но пока, даже несмотря на поражение, они смогли забраться на третью строчку в Столичном дивизионе, потеснив оттуда «Филадельфию» («лётчики» сегодня проиграли четвёртый матч подряд). Так что поводов для радости всё же больше – «Вашингтон» закончил месяц с девятью победами в 15 матчах, несмотря на очень непростой график, и сохраняет отличные шансы на попадание в плей-офф. А там буллитов нет.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше