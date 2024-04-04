Сборная России объявила состав и календарь игр. Итоги дня в хоккее

Клубы КХЛ уже работают над трансферами на следующий год, «Филадельфия» готова продлить контракт с Федотовым.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 3 апреля 2024 года.

Козырев рассказал, что «Северсталь» сохранит своих лидеров на следующий сезон

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал, что череповецкий клуб сохранит своих лидеров на следующий сезон. Лучший бомбардир прошлого сезона Кирилл Пилипенко и его партнёр по звену Данил Аймурзин продлили контракты с клубом.

«Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин, как мы и говорили, остаются и проведут следующий сезон тут. Будут радовать болельщиков своей игрой. По вратарям? Костя Шостак уже полностью восстановился, Дима Шугаев в заключительной стадии реабилитации. Саша Самойлов у нас готов. Мы вступаем в сезон с тремя хорошими вратарями», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

Нападающий «Сибири» Михеев близок к продолжению карьеры в московском «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Сибири» Артём Михеев близок к переходу в московское «Динамо». У команды Алексея Кудашова есть большая заинтересованность в центральном форварде, у которого после 30 апреля 2024 года заканчивается контракт с новосибирским клубом. Также интерес к Михееву проявлял «Локомотив».

В регулярном сезоне-2023/2024 28-летний Михеев сыграл 68 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-10».

Представлен расширенный состав сборной России по хоккею на турне в мае

Федерация хоккея России определила состав сборной «Россия 25». В расположение сборной вызваны игроки:

Вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов (все – СКА), Егор Заврагин (Югра, ВХЛ), Евгений Волохин («Мамонты Югры», МХЛ).

Защитники: Егор Брютов, Николай Макаров (оба – ЦСКА), Иван Выдренков, Артем Земчёнок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Максим Федотов (все – СКА), Данила Галенюк (ХК «Сочи»), Владимир Грудинин, Никита Седов (оба – «Северсталь»), Михаил Гуляев («Авангард»), Артемий Князев, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»), Владислав Сёмин («Лада»).

Нападающие: Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все – ЦСКА), Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Егор Степанов (все – Северсталь), Василий Атанасов («Торпедо»), Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Валентин Зыков, Матвей Мичков, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Андрей Чивилёв (все – СКА), Владислав Барулин («Амур»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Никита Дыняк («Ак Барс»), Артур Тянулин (ХК «Сочи»).

Также в расположении сборной вызваны игроки, которые пройдут восстановление:

защитники Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Александр Никишин (СКА), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»)

и нападающие – Сергей Гончарук («Торпедо»), Никита Коростелёв («Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Марат Хайруллин (СКА).

Главный тренер команды – Роман Ротенберг.

Команда проведёт пять матчей со 2 по 11 мая:

турнир в Казахстане:

2 мая – Россия – Казахстан (Астана);

4 мая – Россия — Беларусь (Астана).

Турне по городам России и Беларуси:

6 мая – Россия — Беларусь (Омск);

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артуром Каюмовым

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артуром Каюмовым на три года, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В регулярном сезоне-2023/2024 26-летний форвард провёл 66 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 36 очков. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Каюмов записал на свой счёт 10 (2+8) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Каюмов сыграл 410 матчей, в которых набрал 187 (81+106) очков с показателем полезности «+46».

В «Динамо» рассказали о переговорах с вратарём системы «Сент-Луиса»

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал о переговорах по контракту с вратарём системы клуба «Сент-Луис Блюз», бывшим игроком бело-голубых Вадимом Жеренко.

«Мы общаемся с Жеренко, его агентами, но вся проблема в том, что у него контракт ещё на год с «Сент-Луисом». Думаю, это очень тяжело, чтобы на последний год контракта его отдали в аренду. Он перспективный парень, я думаю, что будут на него ставку делать в НХЛ. Мы контактируем, но посмотрим, к чему это приведёт».

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина

В Магнитогорске завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу в упорном матче одержали магнитогорцы со счётом 2:1 и повели в серии 1-0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь на 35-й минуте матча нападающий «Металлурга» Александр Петунин совершил проход по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу ворот «Автомобилиста». Шайба срикошетила от конька гостей Никиты Трямкина и залетела в ворота. Ассистентом в голе был признан Игорь Гераськин. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Павел Акользин. Хоккеисты «Автомобилиста» не опустили руки и забили гол на последней минуте — отличился Данил Романцев.

Инсайдер НХЛ: «Филадельфия» уже ведёт переговоры с Федотовым о долгосрочном контракте

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что руководство «Филадельфии» уже ведёт переговоры о новом контракте с вратарём Иваном Федотовым. Россиянин дебютировал в НХЛ в матче с «Айлендерс» (2:3 ОТ), в котором пропустил две шайбы и получил похвалу от главного тренера Джона Тортореллы.

«Ещё до того, как он сыграл свой первый матч в НХЛ, уже шла работа над его вторым контрактом. И это из-за уникальных обстоятельств, в которых находится вратарь. Поскольку ему 27 лет, Федотов будет иметь право стать неограниченно свободным агентом с 1 июля, но я не ожидаю, что это произойдёт.

Похоже, что в продлении был достигнут значительный прогресс, и, возможно, они не подпишут контракт до конца сезона, но вряд ли будут затягивать с этим. Я думаю, что Федотов и «Флайерз», хотят, чтобы это было долгосрочное соглашение, и я ожидаю, что контракт будет подписан задолго до того, как он станет свободным агентом», — цитирует Джонстона TSN.