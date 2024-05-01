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Медведев: глубокого обновления СКА, как в прошлом году, не будет. Не более чем на 50%

Медведев: глубокого обновления СКА, как в прошлом году, не будет. Не более чем на 50%
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о планах обновления состава армейского клуба во время межсезонья весной и летом 2024 года.

— Каких изменений стоит ждать в составе СКА в межсезонье?

— Не будет такого глубокого обновления, какое было в прошлом году. Помимо переходов Григоренко и Плотникова, будут точечные усиления во всех линиях. Не будет обновления больше чем наполовину, — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате»:
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