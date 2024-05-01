Кожевников оценил уход пяти игроков «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход из «Авангарда» пяти хоккеистов — защитников Богдана Киселевича и Егора Рыкова, а также нападающих Ивана Телегина, Райана Спунера и Дамира Жафярова.

«Видимо, в Омске решили почистить бюджет. Но такие игроки найдут себе место в других командах Континентальной хоккейной лиги. Удивляет, что они расстались со Спунером. Значит, в Омске решили пойти по другому пути и будут привлекать молодёжь. Возможно, у руководства клуба есть свои идеи. Посмотрим, кого они ещё наберут, два месяца у них есть, может быть, с кем-то из хоккеистов они уже ведут переговоры», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.