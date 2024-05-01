Единственный финн прошлого сезона КХЛ Теэму Пулккинен покинул «Куньлунь»

32-летний финский нападающий Теэму Пулккинен покинул «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Отметим, что Пулккинен был единственным финским игроком минувшего сезона в КХЛ. В 37 встречах регулярного чемпионата форвард забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Ранее Пулккинен в Континентальной хоккейной лиге играл за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо», Всего в Континентальной хоккейной лиге Теэму отыграл 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 голевые передачи с показателем полезности «-11».

По итогам регулярного чемпионата-2023/2024 «Куньлунь Ред Стар» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Китайский клуб выходил в плей-офф единственный раз в своём первом сезоне в КХЛ.