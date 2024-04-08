«Такого уровня по организации нигде не видел!» Детский турнир в Сочи, где всё по-взрослому

Мимо меня идут мальчишки из школ «Трактора», «Салавата Юлаева», «Автомобилиста», «Сочи». Дурачатся, танцуют, строят рожицы, в общем, ведут себя, как все дети. «Я выиграю Кубок Гагарина!» — кричит мальчишка из «Белых медведей». «Нет, я!» — отвечает ему другой. А может, кто-то из них, действительно, будущий чемпион КХЛ, новый Мозякин или Овечкин?

Это покажет только время, а пока им по восемь-девять лет и они играют на Sirius Sochi Cup – ставшем уже традиционным турнире для самых маленьких. «Фонд «Талант и успех» совместно с ХК «Сочи» и при поддержке администрации ФТ Сириус проводят Sirius Sochi Cup в четвёртый раз. Отрадно, что турнир уже становится нашей визитной карточкой, много регионов представлено. Это настоящий праздник детского хоккея. Именно в этом возрасте важен формат, когда ребята играют поперёк площадки, потому что так гораздо эффективнее развивается навык быстроты принятия решения. Так игроки имеют возможность играть на различных позициях, больше владеть шайбой, получать больше технической практики. География турнира расширяется, у родителей работает сарафанное радио, что это качественный турнир. Будем только развиваться и совершенствоваться», — рассказывает директор департамента спорта образовательного фонда «Талант и успех» Дмитрий Полянчиков.

«Детям важно играть поперёк площадки, потому что в таком возрасте в любой команде есть один-два пацана, которые делают результат. Получается, когда играешь «пять на пять» на всей площадке, лидеры всю игру держат шайбу, а остальные просто бегают и смотрят на них. Тут игра «четыре на четыре» и поперёк, так что с шайбой играют все, детям постоянно приходится принимать быстрые решения, взаимодействовать, поднимать голову, больше бросать. Так дети быстрее учатся играть в хоккей, соображать на поле. Турниры в таком формате приносят гораздо больше и тренерам, и игрокам. Я сам впервые участвовал в таком турнире, у многих ребят стали выделяться определённые качества, которые «пять на пять» не были заметны. Сразу видно, кто быстрее соображает. Это и мне почва для размышлений на будущее, чтобы формировать звенья, понимать, у кого с кем есть «химия», — согласен тренер «Авто-Спартаковца» Антон Коротков.

Sirius Sochi Cup Фото: vk.com/hcsochischool

Турнир прошёл уже в четвёртый раз и в этом году получился особенно представительным. За победу спорили 10 команд со всех уголков нашей необъятной, а также из Беларуси – по две из школ «Сочи» и «Салавата Юлаева», а также «Трактор-Белые медведи», «Авто-Спартаковец», «Неман», «Альфа», «Кристалл» и «Вулкан». Последние, между прочим, летели 13 часов из самого восточного региона России – Камчатки. Они участвуют второй год подряд, а белорусская команда – впервые.

«На нашу школу пришло приглашение, директор спросил: готовы? Конечно! Стали готовиться. Интересный формат «четыре на четыре». Мы у себя тоже играем поперёк, только «три на три», так что здесь почерпнул для себя что-то новенькое. Команды подобрались шикарные, каждая игра была кость в кость. Заняли шестое место. Если честно, ехали за медалями, но немного не подфартило в первые дни.

Впечатления переполняют, турнир шикарный, организация на высшем уровне. Город тоже понравился, много где уже погуляли, сегодня ещё поедем на автодром. Всё нравится! У детей тоже море впечатлений. Приедут в Беларусь, ещё целый месяц, наверное, будут рассказывать об этом турнире», — рассказал тренер «Немана» Марк Фёдоров.

Защитник «Немана» Артём мечтает по-взрослому. «Мечтаю пробиться в НХЛ и завоевать Кубок Стэнли», признаётся он. Организация на турнире тоже совсем как у взрослых – торжественное открытие, гимны, болельщики – мамы и папы, маскоты, соревнования в два этапа, награждение победителей, MVP и лучших игроков в каждом амплуа.

Кстати, этот турнир – не только для мальчишек. Милана и Милена приехали в составе камчатского «Вулкана» — до 12 лет девочкам можно играть вместе с мальчишками. Милена хотела пойти по стопам старшей сестры, фигуристки, но в хоккейных коньках ей оказалось комфортнее. Так и втянулась. Милана занималась горными лыжами, но увлеклась просмотром хоккея по телевизору и пошла в секцию: «Меня взяли, но даже год не проходила, пришлось бросить из-за горных лыж. Не занималась два года, потом сказала маме, что всё-таки выбираю хоккей. Тренер говорит, если бы не перерыв, я бы уже была лучшей среди всех пацанов!».

Sirius Sochi Cup Фото: ХК «Сочи»

Спрашиваю их, каково им тут в окружении десятков мальчишек:

— Нормально нам! Даже не дрались, — смеётся Милена.

— Хотя подрались. Я ему — вот так! – показывает характер Милана.

Им очень понравилась церемония открытия – её устраивают далеко не на всех турнирах. Ребятам из «Трактора» — бассейн в отеле, и у всех, кого не спрашивала, остались самые позитивные впечатления.

Sirius Sochi Cup Фото: vk.com/hcsochischool

Ребятишки не только соревнуются, но и отдыхают и набираются впечатлений. А как иначе на этом уникальном курорте, где столько всего интересного и захватывающего? В свободное время дети посетили уникальные лаборатории в университете «Сириуса», побывали в паддоке и центре управления гонками на «Сириус Автодроме», где проходили Гран-при Формулы-1, сыграли выставочный матч по флорболу.

О мамах и папах юных хоккеистов тоже не забыли. Для родителей организовали встречу с психологом ФХР Милицей Ясенецкой, которая подняла тему взаимоотношения детей, тренеров и родителей внутри спортивного коллектива, рассказывала о педагогических методиках, делилась опытом и историями из жизни, отвечала на вопросы, интересующие взрослых.

Но главное, конечно, сам турнир и эмоции от него. «Никогда так много не забивал на турнирах! Мне всё очень понравилось», — говорит Артём – капитан «Спартаковца». Он в команде самый младший, ему ещё не исполнилось восьми лет, но забил здесь 16 голов.

Победителем, как и в предыдущие годы, стал «Сочи»-1. Судьба главного приза решилась в последней игре – хозяева льда вырвали победу в упорной борьбе с «Салаватом Юлаевым»-1. Уфимцы, конечно, расстроились, но к церемонии закрытия положительные впечатления взяли верх. Дети, получив подарки, а призёры – свои трофеи, улыбались, пританцовывали и с удовольствием фотографировались на память.

«Впечатления очень крутые, мы сколько ездили на коммерческие турниры, такого уровня, как здесь, в плане организации нигде не видел. Сделано всё для того, чтобы дети в первую очередь получили удовольствие от хоккея, а не загонялись по поводу результатов. Проживание, экскурсии, питание – всё супер, дети и родители в восторге», — говорит Коротков.

«Эмоции только положительные, для детей такого возраста не хватает таких турниров поперёк площадки. Плюс шоу-программа, соперники хорошего уровня в этом году. Дети с такими турнирами только будут добавлять», — сказал тренер «Вулкана» Дмитрий Росляков.

«Сочи» планирует и дальше расширять число участников (на будущий год думают о приглашении команды из Китая), а уже через час после окончания турнира в клубе шло бурное обсуждение того, что ещё можно улучшить в организации турнира, как сделать его ярче, красочнее и привлекательнее. В «Сочи» это точно получится, они уже не раз доказывали, что организуют они всегда на высшем уровне и умеют приятно удивлять даже тогда, когда, казалось бы, лучше уже не сделать.