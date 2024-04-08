Новая схема судейства в КХЛ, которую предлагают клубы. Что это такое?

Мы уже писали, что несколько клубов КХЛ, в числе которых «Динамо» (Минск), СКА и «Барыс», «отправили в лигу письмо с предложениями о кардинальной реорганизации схемы работы судейского корпуса». Теперь нам стала известна схема перемен, выдвинутая инициаторами.

Итак, взгляните на схему, по которой будет устроено хоккейное судейство в российских лигах – и, в частности, в КХЛ – в случае реализации предложенных перемен.

Новая схема Фото: «Чемпионат»

Что изменится

За обслуживание всех хоккейных матчей в стране будет отвечать Всероссийская коллегия судей. Договор с ВКС на организацию судейства матчей будет заключать каждая профессиональная лига – в том числе и КХЛ.

Для эффективного взаимодействия нужен субъект. Поэтому необходимый шаг – создание нового органа, а именно судейского комитета. Он будет подчиняться не лицам, осуществляющим каждодневное оперативное управление лигой, а напрямую совету директоров КХЛ. Отметим, что это будет не председатель совета, а именно совокупно его члены, то есть представители большинства ведущих клубов. В состав комитета войдут бывшие заслуженные арбитры (члены Всероссийской коллегии судей) и ветераны хоккея.

Непосредственно судейскому комитету будет подчиняться главный арбитр КХЛ. Ему предстоит управлять всеми процессами, которые и ранее входили в зону ответственности лиц на аналогичных постах. То есть трудиться по четырём ключевым направлениям. Организация судейства матчей КХЛ (назначения, логистика, техническое обеспечение и т. д.). Взаимодействие с клубами – от семинаров для команд по изменениям в правилах до контактов с главными тренерами и топ-менеджерами, обращающимися в комитет с вопросами по арбитражу. Контроль качества судейства, включая оценку работы рефери и разбирательство конкретных эпизодов. Наконец, инспектирование матчей.

Арбитры КХЛ Фото: photo.khl.ru

Необходимо пояснить, что Всероссийская коллегия судей – это уже существующий общественный орган, образованный для поддержания эффективно работающей системы судейства всех соревнований на территории РФ. В неё входят все арбитры, работающие в стране – на матчах КХЛ, ВХЛ, молодёжных лиг, детских и любительских соревнований. Всероссийская коллегия — полностью независимая организация, не подчиняющаяся ни одной из лиг.

Оценивая предложенный механизм, нельзя не отметить: ключевой момент в том, что разработан алгоритм реальной независимости судейства. Реализация выдвинутых перемен сделает арбитров самостоятельной корпорацией. Которая будет равноудалена от участников хоккейного процесса на всех уровнях – системном, управленческом, аппаратном.

В нашем хоккее сложилось так, что во многих крупнейших лигах – включая КХЛ – постоянны реалии конфликта интересов, если говорить о высшем руководстве. Так было при первом президенте КХЛ Александре Медведеве, когда он одновременно занимал и пост президента СКА. (Правда, объективности ради надо отметить, что в период с 2008-го по 2014-й питерский клуб не то что ни разу не выиграл Кубок Гагарина, но даже не выходил в финал, а в пяти розыгрышах плей-офф из семи вылетал в первом-втором раунде). Теперь очень многие СМИ ссылаются на близость председателя совета директоров КХЛ и «Спартака».

Никаких отговорок

Ключевой момент в другом. Давно назрела необходимость создания независимой структуры, которая сможет контролировать работу рефери на матчах чемпионата России. Кривотолки и лишние разговоры никому не нужны.

В первую очередь они не нужны самой КХЛ. Клубы, выдвинувшие проект перемен, де-факто бросают лиге спасательный круг. Ведь реорганизация судейства исключит любые поводы для обвинений в адрес организации, проводящей турнир. Равноудалённость и коллегиальный принцип формирования судейского комитета, независимость главного арбитра от офиса КХЛ и делегирование всех полномочий независимому органу. В таких реалиях, если они воплотятся в жизнь, никто не сможет бросать лиге упрёки в необъективной судьбоносности решений рефери.

Арбитры КХЛ Фото: photo.khl.ru

Кстати, реорганизация видится назревшим шагом и с точки зрения обычной управленческой логики. Всё-таки Кубок Гагарина разыгрывают клубы. И для нас аксиома, что офис КХЛ, включая её президента и прочих высокопоставленных сотрудников, не вправе принимать кадровые решения в отношении отдельных участников соревнований. Увольнение тренеров, посадка в запас игроков или даже расторжение контрактов – всё это прерогатива клубов, которые сами решают, кто делает свою работу плохо, а кто – хорошо. Давно пора перенести эти принципы и на работу судей! Ошибки арбитров, оргвыводы, решения о том, кто достоин обслуживать решающие матчи плей-офф, а кто нет – по-хорошему решать все подобные вопросы должна не лига, а отдельная структура.

Ну а самим клубам независимое судейство пойдёт на благо потому, что у всех участников соревнований появится больше доверия к рефери. Коллегиальность предполагает, что будут учитываться мнения всех центров силы. А любые претензии можно будет разбирать без оглядки на высокое мнение тех или иных «кураторов» судейского корпуса. Главный арбитр будет работать без цели «понравиться начальству», поскольку понравиться всем невозможно. И в таких условиях, кстати, у высшего руководства клубов будет ещё один козырь. Более жёсткий спрос со своих подчинённых. Ведь если убрать все спекуляции и кривотолки, тренеры с игроками больше не смогут оправдаться тем, что проиграли из-за неправильных свистков.