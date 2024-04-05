Разин: лайнсмены многое не успевают, давайте использовать современные технологии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал работу судей во втором матче серии с «Автомобилистом».

— Довольны ли игрой в равных составах?

— Ещё раз повторю: в равных составах мы переигрывали соперника. Если все эти просмотры, затягивания игры… Современные технологии идут вперёд — взять вот футбол, судья с часами там бегает по полю: мячик пересёк линию — у него часы звенят, гол. Почему у нас судьям нельзя эти часики повесить? У нас скорости большие, лайнсмены многие моменты не успевают, с положением «вне игры». Им рекомендовали: если 50/50, игра продолжается в пользу атаки, если гол, то у пропустившей команды есть возможность взять запрос.

Я считаю, что это очень несправедливый момент: во втором периоде можно сделать наложение смен. То же вбрасывание, заканчивающееся броском, не возьмёшь ты это «вне игры». Мы один раз играли с одной командой — в одном периоде пять раз не зафиксировали «вне игры». Почему людям не сказать там в уши: раз — игра останавливается, быстро вбрасывание. Удаления те же — почему военная комната не увидит та же, посмотрели быстро — игра идёт. В теннисе всё тоже очень быстро, там современные технологии вошли в вид спорта, стало намного быстрее. Давайте использовать современные технологии, игра ломается, это можно исправить. Заменить судей искусственным интеллектом нельзя, но иногда хочется (смеётся), — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня, 5 апреля, «Металлург» на своём льду проиграл «Автомобилисту» во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина со счётом 2:4. Таким образом, счёт в серии стал равным — 1-1.