«У нас секретный ингредиент». Как Разин хочет перехитрить Никитина в финале Кубка Гагарина

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» в концовке третьего периода реализовал большинство и обыграл «Локомотив» — 2:1. После встречи на вопросы журналистов ответили главные тренеры обеих команд – Игорь Никитин и Андрей Разин.

«Два периода мы втягивались в игровой ритм»

Первым взял слово главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

— Два периода мы втягивались в игровой ритм, не сыграли свою лучшую игру, соперник заслуженно победил, — отметил Никитин.

— Девять дней паузы сказались или есть ещё причины?

— Не знаю, есть ли смысл на это скидывать. Финал, это факт, что мы плохо играли два периода. Можно говорить, что паузы или «Металлург» в игровом ритме, но какая разница?

— Нетипично, что вы сразу пропустили после того, как забили.

— Соперника нужно отметить, а мы ошибки такие допустили… Это хоккей, без ошибок не бывает.

— Ожидали, что будете долго входить в игровой ритм?

— Понимали, что его нужно поймать. Что сейчас рассказывать? Проиграли – не вошли, выиграли бы – сказали бы, что вошли.

— Почему во втором голе игрок соперника оказался один на пятаке?

— Большинство у соперника.

— За счёт чего в третьем периоде лучше начали?

— Мы вышли на скорости «Магнитки», вот и всё. Нельзя с такой командой играть на других скоростях.

— Вам понятен соперник?

— Если ты играешь на другой скорости, то ты должен соответствовать уровню. Где-то ребята в меньшинстве сделали больше, чем нужно, потому что без шайбы играли. Сами удаления такие… Есть удаления, за которые не наказывают, а за такое прилетает. Мелочей не бывает.

— В чём нужно прибавить «Локомотиву»?

— Нужно, чтобы возможности и желания совпали.

— Почему Максим Шалунов не появлялся на льду в третьем периоде?

— Повреждение, мы не стали рисковать, он завтра пройдёт обследование, и будет видно.

Игорь Никитин Фото: РИА Новости

«Да я всю жизнь в себя верю и никогда не сомневаюсь!»

Следом выступил главный тренер хозяев Андрей Разин.

— Первая игра финала, чувствовалось напряжение. Обе команды минимизировали количество ошибок. Если вспомнить, за всю игру у нас одна хорошая контратака была, когда Михайлис в первом периоде убегал. А так – очень строгая игра обеих команд. Большой плюс нашей команды, что сумели быстро отыграться с «Локомотивом», с ними очень тяжело отыгрываться. И, конечно, рад, что сработало большинство, гол стал победным.

— С количеством бросков всё было в порядке, а с качеством… Что мешало более остро атаковать, то, как играл соперник?

— Конечно. Я смотрел статистику, после второго периода у «Локомотива» было в районе 20 блокированных. А после третьего – 31. Ну, видите. Конечно, шайбы долетали не сильно. Обе команды сделали акцент на обороне.

— Но вашей команде этот акцент делать тяжелее. Когда соперник начинал раскрывать свои козыри в позиционной атаке, вам приходилось несладко.

— Действительно, были позиционные атаки, когда могли пропустить, особенно перед решающим удалением. В нашей зоне немного не разобрались, хорошо, что игрок «Локомотива» не принял шайбу. Ну и у нас в позиционных атаках были моменты. Не сказал бы, что совсем без моментов играли. Игра была быстрой, но без особых голевых моментов, такое бывает.

— Никитин сказал, что «Локомотив» не играл на скорости «Металлурга». Что помогло выдерживать этот хороший темп?

— У нас есть секретный ингредиент, который не хочется выносить (улыбается).

— Минимизация ошибок – одна из причин того, что начало матча получилось таким втягивающим?

— Не сказал бы, что темп игры был небыстрым. В начале пару смен «Локомотив» задавил, у них был хороший момент со стандарта. Потом мы перехватили инициативу, и у Михайлиса был момент, и у Гераськина, и Юров вылазил со стандарта. Моменты были, но игра не раскрывалась, потому что никто не забил. А как только забил… Хорошо, что мы с позиционной атаки сумели сравнять. Но мы и так старались преодолевать оборону, входить в зону с шайбой, создавать больше моментов. Но «Локомотив» тем и хорош, что очень вязко играет в средней зоне и в обороне.

— На лавке сегодня был Егор Яковлев. Как пришла эта идея?

— Игорь Николаевич Ларионов же… Я, если честно, не знал, что так можно ставить, но он в прошлом году ставил. Я уже в этом году хотел ветеранам показать, говорил им: «Ребята, ваш взгляд на хоккей, когда вы играете, отличается от нашего взгляда с лавочки. Я бы хотел вам показать, как это всё выглядит». Просто по времени не удалось это сделать, а сейчас идея сама пришла. Я говорил Егору, чтобы он постоянно был в раздевалке, постоянно находил какие-то слова. Мысль сама собой пришла, почему бы не постоять на лавочке?

На тренерской лавке «Металлурга» Фото: РИА Новости

— Есть ли шанс, что Егор вернётся в состав на второй матч?

— Я бы не хотел это обсуждать. Идёт финал, лучше это спросить у Егора.

— Сегодня забил и Михайлис, который до этого больше одного гола в плей-офф не забивал. Сработало большинство. Получается, сегодня у «Металлурга» сработали не самые сильные стороны, насколько это важно?

— Вы поймите, хоккей – командная игра. И гол – это работа всей пятёрки. Взять гол Петунина «Автомобилисту» от конька Трямкина. Этот гол можно спокойно записать на Орехова, он всё сделал, чтобы этот гол состоялся. Так и Михайлис, и Карпов, и Акользин, и Коробкин. Они мало забивают, но являются большой частью команды. То, что они сегодня забили, это дело случая, вовремя оказались в той точке, из которой попали. Но они все делают очень большой объём работы, играют на команду. К Михайлису никаких вопросов нет.

В последней игре Пресс «привёз» гол. Все его, конечно, попинали, пообсуждали. Но Пресс не был бы Прессом, если бы не начинал огромное количество атак, рискуя диагональными передачами, и мы бы очень мало с шайбой проходили среднюю зону. Из 15-20 передач он один-два раза может ошибиться. Все ребята стараются. У нас очень хороший коллектив, мы не обращаем внимания на нерезультативные серии.

— Такая победа укрепила вашу тренерскую веру в то, что «Локомотив» — никакие не роботы, не сверхлюди?

— Мою тренерскую веру? Да я всю жизнь в себя верю и никогда не сомневаюсь! Моя задача своей уверенностью придать уверенность команде. Со времён саратовского «Кристалла» я изменился даже не на 180 градусов, а на 360, по-другому стал относиться к некоторым моментам. Это всё зависит от коллектива, где я работаю.

— В нашем хоккее не много людей, которые с клубом играли в финале как хоккеист, баннер ваш висит на арене, а сегодня вы сыграли в первом матче финала. Какие у вас эмоции?

— Без разницы, играл я здесь, не играл. Действительно, я шёл с самых низов, работал детским тренером, а сейчас работаю в финале КХЛ. Конечно, это радостно. С другой стороны, я так долго к этому шёл, ну вот, дошёл. Самое интересное – идти к этому. А когда дойдёшь, это ощущается уже, как и должно быть.

— Насколько для вас важно давать старт молодым тренерам? Мозякин, Яковлев встали на лавку.

— Не я развиваю молодёжь. Можно сказать по-другому, я стараюсь доверять молодёжи, меньше обращать внимания, не зацикливаться на их ошибках. А развиваются они сами, моей заслуги здесь особой нет. Что касается молодых тренеров, то Мозякин, мне кажется, ещё сам не определился, хочет он быть тренером или нет. Здесь так сложилась ситуация в середине сезона, спасибо ему, что он принял это предложение и постарался помочь в трудный для нас момент. Яковлев сейчас на тренерском мостике, но я с ним поговорил, он ещё хочет играть и играть. Это просто как экскурсия была для него, что это такое. А так я всегда отвечаю на вопросы молодых тренеров. Коля Лемтюгов здесь был, мы всегда с ним общались, как и что. Пашка Валентенко тоже работает, постоянно звонит, спрашивает. Алексей Симаков в Екатеринбурге – так же. Какой-то совет дать любому тренеру… Я никогда не настаиваю, что я прав, что надо именно так. Я сам старался брать что-то лучшее от тренеров, что видел. Никогда не спрашивал, как, что, старался смотреть на упражнения, психологические аспекты.

— Крайне необычно, что вы открываете раздевалку для прессы во время серии, хотя это финал.

— Думаю, это веяние времени. Почему, если людям интересно? Сейчас какой-то фильм снимают, вчера заставили здесь остаться на полдня, чтобы дать интервью. Это часть нашей работы. Пока мы в лучах славы, почему бы в них не покупаться? Приходите, снимайте, если это интересно народу. Просто там иногда плохо пахнет и матом ругаются, можно попасть под раздачу. Так что не обижайтесь, если вас послали не в том направлении, в которое вы хотите. Это ваша работа. Сейчас нам камеры повесили в раздевалку. Спросили – можно? Я сказал: вы только потом звук корректируйте, а так – пожалуйста.