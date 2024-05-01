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«Наберитесь терпения, менеджмент ведёт серьёзную работу». Гендиректор «Амура» о трансферах

«Наберитесь терпения, менеджмент ведёт серьёзную работу». Гендиректор «Амура» о трансферах
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Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь рассказал о работе хабаровского клуба на трансферном рынке.

«Дорогие болельщики, приветствую всех! 1 мая – особенный день, думаю, многие ждали громких подписаний сегодня. Наберитесь терпения, менеджмент клуба ведёт серьёзную работу по точечному усилению нашей команды. Главное – мы сохранили костяк команды, чего не было в «Амуре» уже многие годы», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести матчах (2-4).

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