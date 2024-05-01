Медведев: качество льда в «Ледовом» было существенно лучше, чем на «СКА Арене»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сравнил качество льда в «Ледовом дворце» и на «СКА Арене» и ответил на вопрос, почему финальные матчи Кубка Харламова не были сыграны на новом стадионе.

— Вариант с проведением финальных матчей Кубка Харламова на «СКА Арене» не рассматривали?

— Поскольку мы не заполнили 12-тысячную арену… Плюс ко всему качество льда в «Ледовом» было существенно лучше, чем пока что удалось достичь на «СКА Арене», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).