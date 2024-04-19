«144 произведения искусства!» Никита Кучеров – лучший бомбардир сезона в НХЛ

Мы знали об «Арт Россе» Никиты Кучерова уже давно, но официально об этом объявить никто не мог. А вдруг Маккиннон бы выдал исторический перформанс против расслабленного «Эдмонтона» и вырвался бы на первое место? Лидер «Колорадо» и правда очень быстро сделал две передачи уже к середине первого периода, но дальше очки набирали совсем другие люди.

Приз, на который по ходу сезона претендовало три суперзвезды, уезжает Кучерову, который набрал 144 (44+100) очка. «Тампа» в соцсетях назвала это «144 произведениями искусства», обыграв «Арт» из названия приза и английское «art».

Кучеров — третий обладатель «Арт Росса» из русских игроков (до этого ими были Александр Овечкин и Евгений Малкин). Совокупно эта троица выиграла пять трофеев: Овечкин в 2008-м, Малкин в 2009-м и 2012-м, Кучеров в 2019-м. Как можно заметить, первый раунд плей-офф прошёл только Малкин, который в том году выиграл свой первый Кубок Стэнли.

Зависимость «Тампы» от Кучерова особенно была видна в шаткой первой половине сезона, когда многие лидеры завалили старт сезона, но она не уменьшилась тогда, когда у «молний» пошли победы. Второй бомбардир команды Брэйден Пойнт набрал солиднейшие 90 очков, но отстаёт от Никиты на 54 балла, да ещё и имеет «-16» в полезности (у Кучерова «+8»). Даже если бы Кучеров не забил ни одного гола, а обошёлся лишь передачами, он всё равно бы остался лучшим в команде.

100 передач Кучерова в регулярном чемпионате стали ещё одним рекордом — никогда прежде вингеры не дотягивались до такой отметки. После этого главный тренер «Тампы» получил поздравления от Уэйна Гретцки. «Первое сообщение, которое я получил после игры. Классный жест… только восторженные комментарии о Никите Кучерове. Это было довольно круто», — сказал Джон Купер.

Если мы откинем «инопланетян» в лице Гретцки и Лемье, то сезон Кучерова уступает только прошлогоднему перформансу Макдэвида (153 балла) и двум перфомансам Фила Эспозито из семидесятых годов (152 и 145 очков). Показатель лучшего бомбардира сезона-2014/2015 Джейми Бенна (87 очков) Куч обогнал ещё в начале февраля.

Впереди голосование по двум индивидуальным призам — «Харту» и «Теду Линдсею», которые по факту означают одно и то же, часто дублируются, но выбираются журналистами и игроками соответственно. В игроцком призе, кажется, у Кучерова шансы победить побольше — хотя и тут есть разногласия, особенно если смотреть на ведущих нашего любимого подкаста.

Райан Уитни заявил: «Этот парень – совершенная машина. Этот сезон первый, когда я приму участие в голосовании на победителей номинаций в сезоне НХЛ, и я не знаю, кто выиграет приз MVP. Невероятный сезон». Пол Биссоннетт ставит Маккиннона и Кучерова на один уровень, но с оговоркой: «Атакующие показатели Кучерова говорят сами за себя. Однако игра представляет собой гораздо больше, чем просто очки. У Маккиннона больше ответственности в обороне, и в его игре есть элементы, которых нет у Кучерова».

Кроме того, сегодня определились победители ещё двух индивидуальных призов. «Морис Ришар» Остона Мэттьюза уже давно нашёл своего обладателя, и вопрос был только в числе голов: рекорд XXI века был установлен, но отметка в 70 шайб не покорилась. А вот судьба «Дженнингс Трофи», который получает вратарский дуэт с наименьшим количеством пропущенных голов, понятной не была.

Хотя «Виннипег» в последнем матче регулярки выпустил на лёд несколько молодых игроков, «Джетс» остались самой надёжной командой лиги. «Ванкувер» забил лишь дважды, и «Виннипег» пропустил за сезон лишь 199 голов. Все остальные команды пропустили 200 или больше, и «Дженнингс» забирает дуэт Коннор Хеллебайк — Лоран Броссуа. Американец этот приз ранее не выигрывал — а всего в паре шайб от него остановилась «Флорида» Сергея Бобровского, который тоже в данной номинации не побеждал.

Хотя почти все остальные призы будут вручаться за регулярный сезон, их обладателей мы узнаем уже только после окончания плей-офф. Здесь своё слово скажут журналисты, игроки, генеральные менеджеры и комментаторы: в руках разных гильдий НХЛ находятся судьбы разных призов.