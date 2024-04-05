«Клевета на Куча — это безумие». Кто станет MVP сезона НХЛ — Кучеров, Макдэвид, Маккиннон?

В Северной Америке не все жалуют Никиту. Но некоторые журналисты верят в Кучерова и восхищаются им.

Чем ближе конец регулярного чемпионата НХЛ, тем больше разговоров о том, кого признают MVP сезона. Кандидатов немало, но одним из главных считается Никита Кучеров.

Однако не все считают, что нападающий «Тампы» заслуживает получить «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона. То же самое, что и MVP. Кто-то отдаёт больше предпочтения Натану Маккиннону, кто-то ставит на Коннора Макдэвида. Некоторые называют Остона Мэттьюса или Куинна Хьюза.

Это неудивительно: Куч, МакДи и МакКи идут ноздря в ноздрю, то и дело догоняя и обгоняя друг друга в гонке лучших бомбардиров сезона. И не отставая друг от друга.

Эта тема вызывает массу горячих споров. Вот и журналисты TSN Брайан Хейз, Джонас Сигел и Майкл Дистефано обсудили, кто достоин получить «Харт Трофи» и титул MVP сезона. Несмотря на то что после этого разговора прошло некоторое время, но дискуссия по-прежнему абсолютно актуальна.

Так сколько же симпатий получил Кучеров и почему некоторые журналисты не особо его жалуют?

Никита Кучеров Фото: Julio Cortez/AP Photo/ТАСС

«Куч действительно сохраняет «Тампу» живой»

Хейз: Я заметил, что, когда вы заговорили о будущих ставках, внезапно выстрелил Макдэвид. Честно, я видел, что примерно две недели назад шансы Макдэвида на победу в гонке за «Арт Росс» были примерно 35 к 1. А теперь они упали примерно три к одному.

Дистефано: Вечер, когда он набрал шесть очков за матч, очень помог. До той встречи он зависал в районе 20 баллов отставания.

Хейз: Да, шесть очков в одном матче, вероятно, сделают большое дело для тебя (смеётся). Это скорректирует ставки. Но Кучеров, на мой взгляд, сыграл на «Тампу» больше, чем кто-либо в лиге.

Дистефано: С точки зрения борьбы за «Арт Росс» на данный момент Макдэвид превосходит Маккиннона по коэффициентам.

Сигел: Кучеров — лидер?!

Хейз: В борьбе за «Арт Росс». Безусловно. Он должен быть лидером. Я имею в виду, что этот парень играл в атаке невероятно каждый матч. (К Сигелу) У меня сложилось такое впечатление, что ты был ошеломлён мыслью, что он мог бы лидировать в гонке за «Харт Трофи».

Сигел: Да, немного. А с чего бы? Ведь есть и другие кандидаты. Я имею в виду, что «Тампа» едва держится в зоне плей-офф.

Хейз: Но разве не это показывает, почему он настолько ценен? Что было бы без него?

Сигел: Есть более ценные кандидаты. Маккиннон, Макдэвид. (К Дистефано) Ты мог бы вбросить про Хьюза.

Хейз: Куинна Хьюза?

Сигел: Мы говорили об этом в прошлый раз: здесь не голосуют за защитника в борьбе за «Харт». Но он должен быть в этом обсуждении.

Дистефано: Но подумайте, насколько тяжёлым для «Тампы» было то начало года, когда они потеряли Василевского. Никто не останавливал шайбы. Если вы посмотрите на пропущенные голы, они были среди худших.

Сигел: Но Василевский всё ещё потрясающий, он исправляет это.

Дистефано: Да, исправляет, пропуская по четыре гола за матч. Так что, если бы не Кучеров и эта игра в атаке, позволяющие забрасывать по четыре-пять шайб за встречу, я не знаю, сколько матчей они бы выиграли и где они были бы прямо сейчас. Посмотрите на нападение. Имеет смысл подумать: «Окей, Куч действительно сохраняет их живыми». И теперь, когда Василевский вернулся, это заметно.

Хейз: На мой взгляд, это безумие. Я думаю, что клевета на Кучерова — это безумие.

«Как Кучеров может не выиграть награду?!»

Сигел: Чей случай, по вашему мнению, лучше — Кучерова или Мэттьюса?

Хейз: Кучерова. Позвольте мне объяснить. Позвольте мне разобрать этот вопрос. Вновь и вновь, я знаю, люди скажут, что он играет на фланге, наслаждается кучей времени при игре в большинстве. Окей. Я понимаю это.

Но когда Тейлор Холл выиграл свой «Харт Трофи»…

Сигел: Это было ошибкой.

Тейлор Холл Фото: Mike Langish/AP Photo/ТАСС

Хейз: Окей, но он выиграл его, не так ли? И многое из этого основано на нарративе. И нарратив говорит, что он был намного лучше, чем все остальные в его команде. Кучеров ненамного лучше, чем Брейден Поинт или Хедман. Но вы посмотрите на очки в «Тампе». Кучеров — первый, второй — Брейден Пойнт. И Никита опережает его более чем на 40 очков.

Позвольте мне закончить свою мысль. У него на 40+ очков больше, что, по сути, то же самое, что сделал Холл. Тейлор завоевал «Харт Трофи». Кажется, он набрал 90 очков. Куч добрался до этой отметки уже за 53 матча. И причина, по которой Холл получил награду, заключалась в том, что, чувак, ему особо никто не помогал, его команда едва вышла в плей-офф. То же самое может произойти и здесь, если «Тампа» выйдет в плей-офф и у этого парня будет 145 очков, а у ближайшего к нему одноклубника — примерно 92. Как он может не выиграть награду?!

Как это можно сравнивать с предыдущими парнями? Это не означает, что он лучше, чем Макдэвид, или Маккиннон, или Мэттьюс. Но, если он наберёт 145 очков, «Тампа» выйдет в плей-офф, а ближайший парень в его команде наберёт около 90 баллов, — как?!

Сигел: Это немного похоже на то, как Мигель Кабрера и Майк Траут (известные бейсболисты. — Прим. «Чемпионата») претендовали на звание MVP каждый год.

Хейз: Тройная Корона.

Сигел: Да, Тройная Корона. Но потом люди начали говорить, что есть такие элементы игры, как защита…

Хейз: Но об этом никогда раньше не говорили, вот что меня беспокоит в этом году! Почему Макдэвид был кандидатом на «Селки Трофи» (приз лучшему нападающему оборонительного плана. — Прим. «Чемпионата») в прошлом году? Или он победил, потому что у него было 64 гола и 153 очка?

Сигел: Я не думаю, что игра в защите так же бросается в глаза, как в случае с Кучеровым. Я не изучал это так подробно.

Коннор Макдэвид Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

Хейз: Но суть в том, когда это происходило. В прошлом году получилось, что вот осталось две минуты до конца, преимущество в один гол — нам нужен Макдэвид! Пусть выходит на лёд (Хейз говорит с явным сарказмом, ссылаясь на то, что в последние минуты матчей нужно оборонять результат. — Прим. «Чемпионата»)!

«Куч не лучший игрок!»

Сигел: Иногда ты просто знаешь, кто лучший игрок.

Хейз: Я знаю… но в этом-то и дело!

Сигел: Но Куч не лучший игрок!

Хейз: Хорошо, технически. Но это не значит, что он 45-й в списке лучших игроков.

Сигел: Нет, но в случае голосования за MVP у тебя только пять мест.

Хейз: То есть ты не думаешь, что Кучеров будет в твоей пятёрке лучших?

Сигел: Я без понятия, мне не обязательно решать это сегодня.

Хейз: Давай начистоту. Если бы нужно было решить сегодня, Кучеров вошёл бы в твою пятёрку лучших?

Сигел: Вероятно…

Хейз: Ты говоришь это с такой неохотой?! Так неохотно?! (смеётся)

Сигел: Мне нужно обдумать это!

Дистефано: Но он должен быть в топ-4. Если Куч завершит этот сезон с отрывом в 40 очков от ближайшего одноклубника.

Сигел: Я должен подумать об этом.

Дистефано: С меня довольно…

Хейз: Это безумие (смеётся)!

Александр Овечкин и Никита Кучеров Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

Сигел: Я должен подумать об этом! Я не собираюсь просто заполнять свой бюллетень, не проводя никаких исследований.

Хейз: Окей. Но ты освещаешь игру, Джонас! Непохоже, что ты был в круизе два месяца. Ты знаешь хоккей, ты следишь за хоккеем, ты глубоко погружён в хоккей. Кучеров, «Тампа», «Лифс» — ты всё это хорошо знаешь.

Сигел: Окей, я просто сделаю тебя счастливым. Я следил за игрой Кучерова, он невероятный.

Хейз: Нет, нет, я не прошу сделать меня счастливым!

Сигел: Но я не думал об этом, мне нужно просмотреть это всё, и я подарю тебе ответ к концу шоу. Мне нужно присмотреться к этому более внимательно. Мы говорили о некоторых других парнях.

Если Мэттьюс забьёт 68 голов и будет великолепен на обеих сторонах площадки, а у меня будет одно место, Остон может заполучить место в топ-5.

Хейз: Он вполне может. Я не говорю, что всё уже определено.

Сигел: Я имею в виду, что он может получить мой последний голос.

Хейз: Получается, парень, забивший 68 голов, может быть пятым для тебя?

Сигел: Понятия не имею.

Хейз: (смеётся).

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Сигел: Я голосую не сегодня.

Хейз: У тебя есть голос?

Сигел: Да.

Хейз: (Смеётся.) И ты не знаешь, отдашь ли его Мэттьюсу?!

Сигел: Нет-нет, я думаю об этом, учитывая результаты всего года. Но я ещё не изучал их так, как я это сделаю, когда на самом деле буду голосовать.

«Маккиннон собирается набрать миллион очков»

Сигел: Вы упомянули Холла… Я думаю, что проголосовал в том году за Макдэвида под первым номером, а он не вышел в плей-офф. И я просто подумал, что это безумие, о чём мы говорим вообще?! Но все такие: «Ну, он не вышел в плей-офф, так что я внесу его в свой бюллетень, но не поставлю на первое место».

Хейз: Ты прав в этом плане. Есть неписаное правило, согласно которому MVP практически в каждом виде спорта должен быть в плей-офф.

Сигел: …кроме Майка Траута…

Мне кажется, это интересно — пытаться измерить некоторые такие вещи. Я думал о «Колорадо». Если вы посмотрите на всё, что связано с «Норрис Трофи», Кейл Макар будет далёк от него, потому что некоторые цифры не так хороши, как были раньше. Но я смотрю матчи «Колорадо». Он самый важный игрок в их команде!

Хейз: Безусловно. Он феномен.

Сигел: Он один из пяти самых важных игроков в лиге. И всё же он не попадёт в топ-5, потому что некоторые статистические показатели не такие же хорошие, как раньше, когда он на льду. Я просто не выкупаю этого. Даже выбирать между Маккинноном и Макаром для меня было бы сложно, потому что Маккиннон собирается набрать миллион очков.

Хейз: Я думаю, ты поднимаешь веский аргумент: если числа являются решающим фактором, то почему вообще голосуют люди? Если (говорит роботизированным голосом. — Прим «Чемпионата») «что ж, моя система говорит, что…» Тогда зачем? Кто вы вообще такие?! Почему у вас есть право голоса, если всё это сводится к «мои метрики говорят…»? Тогда почему вы голосуете? Почему бы просто не загрузить это всё в компьютер, чтобы тот выплюнул ответ?

Натан Маккиннон Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Дистефано: Я думаю, что контекст также является ключом. Именно поэтому это делаете вы — люди, именно поэтому нарратив часто является основой голосования. Ты возвращаешься к Тейлору Холлу. И да, показатели были не такими хорошими, как у Коннора Макдэвида, но, когда вы смотрите на контекст, смотрите на статистику и разрыв между тем, что сделал Тейлор Холл, и тем, что сделал следующий лучший игрок в его команде, понимаете, почему он MVP. Выбор очень странный, потому что вы, ребята, говорите о лучшем игроке в мире. Технически это не то, чем оно должно быть. Это должен быть самый ценный игрок в мире. И когда вы возвращаетесь к Тейлору Холлу, то думаете: «Окей, этот парень явно имел бо́льшую ценность для своей команды, чем Макдэвид».

Сигел: Не верьте этому.

Дистефано: Окей, но без Тейлора Холла эта команда даже близко не подобралась бы к тому, чтобы учуять запах зоны плей-офф, ни на миллиметр. А Макдэвид — он был в команде, и тот «Эдмонтон» всё же не вышел в плей-офф.

Сигел: Но это в основном говорит о том, что у Макдэвида были дерьмовые товарищи по команде. Окей, «дерьмовые» — неправильное слово…

Дистефано: Точно так же, как у Холла!

Сигел: Да, я знаю, что лучшим игроком в том сезоне был не Тейлор Холл. Окей, скажу, что он не был «самым ценным игроком», если вы так хотите.

Дистефано: Но мы говорил уже не о «Мастертон Трофи» (приз, ежегодно вручаемый игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. — Прим. «Чемпионата»). Да, за такое награждают этим призом.

Хейз: Ты имеешь в виду «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку сезона НХЛ по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ. — Прим. «Чемпионата»)? За него голосуют игроки.

Дистефано: Да, простите, я про «Тед Линдсей Эворд». И это то, чем должна быть награда лучшему игроку. Я помню, что Макдэвид выиграл этот приз в том году и дал коварный комментарий, в котором сказал что-то вроде: «Да, это случается не слишком часто, когда ты получаешь эту награду и не выигрываешь приз MVP». Но, что бы там ни было, это хорошо для Тейлора Холла.

Хейз: Холл затмил всех, кто был его товарищем по команде, в свой дебютный год. Но это другой разговор. Потому что если вопрос просто в том, кто лучший, то Махоумс (Патрик Махоумс, игрок в американский футбол. — Прим. «Чемпионата») будет выигрывать приз MVP каждый год в течение следующих 10 лет, прежде чем даже выйдет на поле. У Леброна Джеймса тогда к настоящему времени должно быть около 15 таких наград. И Макдэвид тоже должен получать их каждый год.

Но нужно отыграть весь сезон, учитывать нарратив, который, я думаю, важен. Ты должен быть способен сочетать оба этих фактора. Ясно, что никто не стремится сказать, что кто-то недостоин быть в обсуждении о «Харт Трофи». Мы все говорим о великолепных игроках, будь то Кучеров, Маккиннон, Макдэвид, Макар, Куинн Хьюз, Мэттьюс. Все они звери, которые проводят отличные сезоны.

Но, на мой взгляд, тебе реально нужно учитывать, в каком положении находится команда, скажем так, сюжетную линию. Она стала фактором для Холла, потому что вопрос был не в том, чтобы его просто сравнивать с кем-то ещё. От его команды ожидали, что они будут плохи, а они вползли в плей-офф и зажигали на протяжении всего розыгрыша. Все эти факторы имеют значение, я думаю, что это важная часть. Ты рассказываешь историю, основанную на том, как игрок провёл сезон.

«Если проводишь волшебный год на другой позиции, то выиграешь «Харт» только благодаря чуду»

Дистефано: У меня есть хитрый вариант для вас, ребята. А что насчёт Коннора Хеллебайка? Его команда не может забивать. У него было 30 матчей в старте подряд, в которых он также пропустил три или меньше голов. Где бы была эта команда без Хеллебайка?

Сигел: Это сложно, потому что вратари никогда не выигрывают этот приз.

Хейз: Но это случалось. Кори Прайс, Гашек делали это.

Дистефано: Несколько лет назад Игорь Шестёркин был в числе номинантов.

Сигел: Он даже был в моём бюллетене.

Дистефано: Тот же самый разговор.

Коннор Хеллебайк Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Сигел: Сколько матчей может сыграть Хеллебайк?

Дистефано: Он сыграл довольно много.

Хейз: Он должен добраться до 65. Но в том-то и дело, потому что ты также мог бы сыграть много минут в течение сезона. Скажем, Макдэвид в среднем проводит 22 минуты за матч. Хеллебайк на льду всю игру.

Дистефано: Это была соломинка, чувак (смеётся), я тебе протянул её.

Хейз: (Смеётся.) Это было сильно…

Дистефано: Но технически всё верно (смеётся).

Хейз: Так и есть. Слушайте, на самом деле это хороший аргумент. Это тот же самый разговор, который мы ведём в контексте таких защитников, как Куинн Хьюз, который был стабилен весь год. Я думаю, что на протяжении всей карьеры Кейла Макара в какой-то момент можно было ожидать, что он будет включён в этот разговор. Я бы сказал, что, вероятно, в прошлом году был отличный пример, если бы Эрик Карлссон набрал 100 очков и каким-то образом вытащил ужасную команду в плей-офф. Он мог бы стать MVP.

Дистефано: Против 153 очков?

Хейз: Чувак, 100 очков для защитника — более редкое событие, чем 150 для нападающего. Да, команда была настолько плоха, что это не имело значения, но это чисто гипотетически. Суть в том, что если ты проводишь волшебный год на другой позиции, то получишь возможность выиграть «Харт» только благодаря чуду. Потому что последним защитником, признанным MVP, я думаю, был Пронгер и, наверное, Бобби Орр.

Бобби Орр Фото: Chris Young/ZUMA/ТАСС

«Пойду против течения и поставлю на Кучерова»

Сигел: Позвольте мне задать вопрос, ребята. Кто был более ценным для своей команды в этом году — Куинн Хьюз или Никита Кучеров? Разве это не Куинн Хьюз?

Хейз: Возможно, это так, но опять же…

Сигел: Тогда о чём мы вообще говорим?

Хейз: Окей, но ты можешь так делать практически каждый год, потому что позиция более важная. Кто важнее — Куинн Хьюз или Коннор Макдэвид? Для успеха своей команды в этом году.

Сигел: Я думаю, Макдэвид.

Хейз: Так почему? В чём разница?

Сигел: В том, что он лучший игрок в лиге…

Хейз: Но это не то, о чём мы говорим! Вопрос не в том, кто лучший игрок в лиге!

Сигел: В какой-то момент они выиграли примерно 18 из 20 матчей.

Хейз: Да, они выиграли больше, но до этого уволили тренера. Я просто не понимаю…

Сигел: Иногда нам нужно использовать свои мозги и следовать здравому смыслу.

Хейз: Но, опять же, почему ты говоришь: «Кучеров? Не. Куинн Хьюз». Но, когда речь заходит о Макдэвиде, ты такой: «Ну, очевидно, Макдэвид ценнее».

Дистефано: Ты не считаешься с лучшим игроком в команде, которая может завоевать Президентский трофей?

Сигел: Что это за команда?

Дистефано: «Ванкувер».

Сигел: То есть мы говорим о том, что Куинн Хьюз более ценен, чем Макдэвид. Вы хотите это сказать?

Дистефано: Об этом мы ведём дебаты.

Сигел: Я не согласен с этим. Вы сдаёте меня!

Хейз: Ты вбросил мысль, что Макдэвид — самый ценный игрок в лиге.

Сигел: Нет, мы сделали это на днях в The Athletic, нам нужно было отдать голоса.

Дистефано: То есть Кучеров для тебя не входит в топ-5 претендентов на «Харт»?

Сигел: Я не потратил достаточно времени на обдумывание этого.

Дистефано: (Смеётся.)

Хейз: Эй, объясни, объясни своё решение, потому что теперь я увлечён тем, кого ты поставил в топ-5.

Сигел: Я поставил Маккиннона. Думал о Макаре. Но я просматривал кое-какую статистику и читал разные вещи, и такой: «Оу, он не был так хорош».

Хейз: К тому моменту ты должен был предоставить свой один голос за MVP — и ты отдал его Маккиннону?

Сигел: Я не помню, кого выбирал раньше.

Никита Кучеров и Коннор Макдэвид Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Дистефано: Маккиннон сейчас является фаворитом в ставках.

Хейз: Да, и, на мой взгляд, он достоин этого. Они все достойны этого. Никто не говорит, что это должен быть кто-то другой.

Сигел: Это также похоже на групповое мышление. Мне не нравятся, когда происходят такие вещи.

Хейз: Думаю, я пойду против течения и поставлю на Кучерова.