Семён провёл суперматч и сохранил шансы «Айлендерс» на победу в серии!

17 тысяч в Нью-Йорке кричали имя русского вратаря! Варламов спас клуб в «матче смерти»

«Айлендерс», ведомый двумя российскими вратарями, поставил себя в сложнейшую ситуацию. «Островитяне» после огненной концовки регулярного чемпионата проиграли сразу три матча подряд «ураганам» и поставили себя на край пропасти. Особенно обидно, если учесть, что во второй встрече «Нью-Йорк» вёл со счётом 3:0…

Четвёртый матч серии в воротах «Айлендерс» начал Семён Варламов. «Кадиллак», как его назвал главный тренер Патрик Руа, в прошлой встрече уступил своё место Илье Сорокину. Но «Феррари» «перегрелся», и его пришлось заменить уже на 28-й минуте.

На четвёртый матч Руа решил пойти ва-банк — всё равно терять нечего — и даже выпустил 23-летнего Руслана Исхакова. Российский нападающий дебютировал в плей-офф НХЛ.

Ожидаемо «Каролина» захватила инициативу с первых минут. «Островитяне» этому активно помогали, то совершая потерю, то комично не попадая по шайбе.

Одна из таких ошибок привела к абсолютно ненужному удалению капитана Андерса Ли на восьмой минуте. «Харрикейнз» вывели на бросок от синей Брента Бёрнса — Варламов справился. Шайба завозилась на пятачке и отскочила к Сету Джарвису. Нападающий пробил Варли — 1:0! Катастрофа для «Айлендерс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

И не сказать, чтобы этот гол как-то перевернул ход игры. Особо нет. Как «Каролина» контролировала ситуацию, так и продолжила. Даже небольшой навал от «островитян» сильно не поменял картины. Однако до конца первого периода голов зрители не увидели.

Тем не менее «Айлендерс» нашли силы сравнять счёт. На 31-й минуте Мэтью Барзал взял игру на себя, заложил вираж, но резко затормозил, отправив Брэди Шея «в партер», и бросил. Шайба попала в штангу, а от неё отскочила в сетку — 1:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Этот гол придал импульса командам. Успешнее им, конечно, распорядилась «Каролина», которая сразу же полетела забивать. Андрей Свечников в одном из моментов даже чуть не решился на лакросс — защитники вовремя подоспели.

«Харрикейнз» заперли соперника в своей зоне и только каким-то чудом не пробили Варламова во второй раз. Заряженность «ураганов» привела к необязательному удалению Себастьяна Ахо под самый занавес периода.

Третий игровой период «Айлендерс» начали с розыгрыша большинства. Особо ярких моментов долгое время не было, но под занавес этой двухминутки Ноа Добсон бросил — Фредерик Андерсон сделал сейв щитком. Однако шайба отскочила прямо на клюшку Жан-Габриэлю Пажо, который добил её в ворота. 2:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сразу после этого трибуны на «Ю-Би-Эс-Арене» начали скандировать «Вар-ла-мов! Вар-ла-мов!» Неудивительно: именно Семён теперь стал главным действующим лицом в составе «Айлендерс». Кто, если не он, мог сохранить нужный результат?

На 51-й минуте судьи выписали не самое обычное удаление. Шайба полетела высоко в зону «Харрикейнз», на синей линии Джейккоб Славин попытался её выловить и даже зацепил клюшкой. Шайба пошла даже ещё выше — за пределы площадки. Славину выписали две минуты. У «Айлендерс» появилась возможность укрепить преимущество.

Не удалось.

А на 54-й минуте уже защитник хозяев Роберт Бортуццо схлопотал две минуты. «Ураганы» расставились в чужой зоне, Теуво Терявяйнен с правого фланга сделал сильный наброс на пятачок, а там Стефан Ноэсен подставил клюшку — 2:2! У Варламова не было и шанса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Команды выдали вот такой безумный сценарий. Казалось, что победа уже в руках «островитян»…

На последней минуте третьего периода Варламов, однако, вновь оставил «Айлендерс» в матче, сохранив шансы побороться за победу. На этом команды ушли в овертайм.

И всё-таки во втором овертайме «островитяне» вырвали победу в этом «матче смерти»! Бортуццо нанёс мощный щелчок от синей линии, а шайба рикошетом от Барзала заскочила в ворота! Дубль Мэтью принёс «Айлендерс» первую победу в серии.

Но главным героем стал Семён Варламов, отразивший 42 (!) броска и оставивший команду в игре.

Теперь «островитяне» едут обратно в Роли со счётом 1-3 в серии.