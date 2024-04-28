Мэттьюс не доиграл матч, суперзвёзды ругаются на скамейке. «Торонто» вновь на грани краха

Перед стартом первого раунда 11 из 17 авторов сайта Sportsnet поставили на проход «Торонто» в серии с «Бостоном». Даже с учётом того, что Sportsnet – канадская телесеть с огромным перекосом в сторону освещения «листьев», на «Торонто» ставили многие и по южную сторону канадской границы. Например, 11 из 26 авторов сайта ESPN выбрали проход «Торонто» — и лишь 5 из 26 поверили в победу «Вегаса».

Не совсем понятно, почему этот выбор был сделан — оригинальность, эпатаж или 69 голов Мэттьюса так вскружили голову? Всю регулярку «Торонто» был сумасбродной командой, которую кидало по синусоиде — и только благодаря сильным индивидуальным выступлениям своих лидеров всё-таки оставался в зоне плей-офф. Эта команда выглядела хуже в плане глубины и уровня защиты, чем в прошлом году — а ведь даже в прошлом сезоне «Торонто» во втором раунде показательно деклассировали. Травмы и отсутствие места под потолком фактически привели к тому, что у «листьев» в составе есть три защитника, которые нигде не поднялись бы выше третьей пары.

Летом новый генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг декларировал, что «Торонто» станет жёстче. Это было логично с учётом того, что в одном дивизионе с «листьями» играют злющая «Флорида», готовая идти в силовую в каждом моменте, и не теряющий репутацию «больших злых мишек» «Бостон». А вот методы, которыми эта жёсткость достигалась, вызывали вопросы. Например, «Торонто» выписал сразу трёхлетний контракт 37-летнему Райану Ривзу, который когда-то был одним из живых воплощений игровой философии «Вегаса». Правда, с тех пор много воды утекло, и ветеран стал куда больше говорить, чем делать, на льду.

Эпизод серии «Бостон» — «Торонто» Фото: Frank Gunn/AP/ТАСС

Ривз здесь упомянут не просто так — ветеран откровенно провалил регулярку, но всё равно начал плей-офф в составе команды. Именно неудачный силовой от Райана привёл к тому, что в самом дебюте первой игры «Бостон» вывалился два в одного и забил первым же своим броском в створ. Именно Ривз неудачно сыграл в своей зоне уже в четвёртом матче, что привело к перехвату и голу от «Бостона». Мы сегодня собрались здесь не для того, чтобы устроить аутодафе одному лишь тафгаю — однако именно его игра воплощает неудачную попытку «листьев» стать страшнее и жёстче.

Такая попытка могла быть достигнута только при покушении на целостность «Большой четвёрки». О том, что это ядро лучше бы разбить, стали говорить уже в тот момент, когда составляющие его игроки получили большие контракты и резко утяжелили платёжку «Торонто», не оставляя его там. Однако разговоры оставались разговорами, а ничего не менялось. Возможно, эти вопросы решались даже не на уровне менеджеров, а на уровне владельцев, которые не хотели резать курочек, приносивших им чисто коммерческую выгоду.

Если брать «Большую четвёрку», то главным олицетворением всех неудач этого костяка был Митч Марнер. Талант? Безусловный, три сезона с 90+ очками к 27 годам, чуть ли не лучший канадский вингер, который даже в обороне прекрасно отрабатывает, железный кандидат во все варианты идеальных сборных страны. Куда всё это девается в плей-офф, науке неизвестно. Возможно, так на форварда давит контракт в $ 10,9 млн, который его агенты выбили после большого подписания Джона Тавареса. Теперь два богача часто играют вместе, и это сочетание в плей-офф не раз и не два вызывало лишь вздохи.

«Среди ярых фанатов «Торонто» Марнер всегда имел репутацию человека, который пропадает в плей-офф: они считают, что его стиль игры и телосложение не вписываются в кубковый стиль игры. Так можно говорить, однако парни типа Брэда Маршана и Брейдена Пойнта показывают, что в современной НХЛ и «малыши» могут показать себя с лучшей стороны, если будут достаточно настырными. Однако у Марнера в плей-офф вся игра сбивается на попытки дальних бросков от периметра через трафик. Митч выглядит робким, хотя должен выглядеть опасным», — пишет автор сайта Daily Faceoff Мэтт Ларкин.

И хотя Марнер забил сегодня, но случилось это при счёте 0:3. До этого на него обрушился сначала Пол Биссоннетт, который написал в соцсетях: «Снимите Марнера с игры, хватит. Он проиграл все единоборства, которые мог, абсолютно невидим в меньшинстве. Достаточно, ты должен заработать своё время на льду». Потом к этому присоединился Вильям Нюландер. Камера выхватила, как по губам самой плей-оффной звезды «Торонто» можно было прочитать обращение к Марнеру: «Братан, #####, перестань хныкать. Это тебе не молодёжный ##### хоккей».

Митч Марнер и Морган Райлли Фото: Frank Gunn/AP/ТАСС

Ну а у Остона Мэттьюса, к которому уже стали примерять лавры лучшего снайпера века, лишь один гол в этом плей-офф. Стоит признать, он был оформлен красиво: выход «в ноль», когда на арене «Бостона» болельщики стали заряжать «США! США!» — а главный хоккейный американец послал им привет. Но больше шайб у него не было, а четвёртую игру Остон до конца не доиграл, покинув матч во втором перерыве. Незадолго до этого лидер «Торонто» оказался на льду во время третьей шайбы «Бостона», где игроки «листьев» коллективно провалились. Впрочем, даже так Мэттьюс остаётся лидером команды по ожидаемым голам и созданным моментам — а Марнер и Таварес ожидаемо уступают даже игрокам боттом-6.

Не раз казалось, что «Торонто» очень похож на футбольный «Спартак» — и в плане управленческого хаоса, и результатов, и умения бездарно использовать таланты своих игроков. «Парни из «четвёрки» и Морган Райлли, несомненно, войдут в историю как одни из лучших хоккеистов в истории, которые носили сине-белые джерси. Но сейчас они близки к тому, чтобы рано закончить ещё один сезон. Конечно, большинство из них будет здесь и в следующем году — но нельзя позволить, чтобы Шелдон Киф продолжил тренировать эту команду, а менеджмент кормил нас сказками о том, что новый сезон будет совсем другим», — выражает почти болельщицкую ярость автор Sportsnet Люк Фокс.

Конечно, «Бостон» в прошлом году уже упускал 3-1 в серии — но тогда и голкипер Линус Улльмарк играл с травмой, что штаб команды признал слишком поздно, и вернувшиеся в состав Бержерон с Крейчи разрушили игровую «химию», не потянув скорости плей-офф. В этом плей-офф штаб «мишек» принял лишь одно странное решение, когда после великолепной первой игры усадил в запас Джереми Свеймана ради Улльмарка, при котором второй матч был проигран. После этого в воротах снова играет Свейман.

Даже если «Торонто» провернёт невероятный подвиг, то во втором раунде его на 90% ждёт «Флорида», которая после прошлого года стала только сильнее и вряд ли упустит возможность запрессинговать «листьев». Этот костяк команды всё увереннее движется к тому, чтобы за время своей совместной игры выиграть лишь одну серию плей-офф, ведь контракты Марнера и Тавареса кончаются летом 2025-го. Впрочем, об их уходе большинство болельщиков после таких серий явно не пожалеют.