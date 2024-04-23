Из грязи в князи! Рекордсмен НХЛ сотворил шедевр в концовке матча плей-офф

Два дня назад «Бостон» переиграл «Торонто» со счётом 5:1, решив исход встречи уже во второй двадцатиминутке. Главный тренер «листьев» Шелдон Киф после матча пожаловался на дисциплину: «Мы допустили слишком много ошибок, недисциплинированных удалений и неосторожно обращались с клюшками, получая глупые штрафы. Подобные вещи просто недопустимы».

Второй матч подряд гости обходились без Вильяма Нюландера, который вновь не попал в основной состав. Несмотря на победу в первом матче, Свейман уступил место в воротах Улльмарку, для которого это стало первое появление на льду в нынешнем розыгрыше.

«Торонто» послушал главного тренера и очень дисциплинированно провёл… десять минут периода. Затем Маккейб получил глупейшее удаление, а «Бостон» продолжил жалить соперника безумной реализацией – Морган Гики открыл счёт.

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«Листья» откладывать ответный удар не стали, восстановив равенство на табло уже через 14 секунд – Макс Доми доиграл момент до конца и добил шайбу в ворота. Дело шло к перерыву, но Давид Пастрняк, который был не особо заметен в первой встрече, шикарным броском из слота переиграл Самсонова.

Во втором периоде всё шло по плану «Бостона», команда даже имела возможность удвоить преимущество, но Илья Самсонов вовремя спас свою команду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Продолжалось это до момента нарушения численного состава в исполнении хозяев. Гости встрепенулись, создали несколько опасных моментов, а затем получили ешё одно большинство, и Бертуцци сравнял счёт. Но арбитры не засчитали гол из-за игры высоко поднятой клюшкой. Но вкус голов уже был почувствован – почти сразу же Таварес забил вновь, теперь легально.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде началась игра нервов, градус напряжения рос с каждой минутой. И тем более непонятно, как в таких обстоятельствах Остон Мэттьюс нарисовал тот шедевр, который в итоге стал ещё и победным голом. Но отметить нужно и передачу Доми.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» темп взвинтил, но все усилия разбились о старания Ильи Самсонова, который провёл матч надёжно и спокойно.

3:2 – волевая победа «Торонто», которая позволяет сравнять счёт в серии. Удивительно, насколько два разных матча провёл Остон Мэттьюс: в первом матче не забил в пустые ворота, заработал глупое удаление, после чего соперник забросил победную шайбу, во втором матче – три очка и победная шайба. Из грязи в князи, никак иначе.