Сенсация в НХЛ! Клуб Бобровского уже назвали фаворитом плей-офф, а их разорвали за 7 минут

Последние секунды основного времени седьмого матча «Бостона» и «Флориды» в 2023 году, Сергей Бобровский останавливает выход Маршана «в ноль», спасая сезон своей команды и открывая дверь в овертайм, где Картер Вераге оформляет сенсацию. «Пантеры», относительно которых никто не питал вообще никаких надежд – кроме них самих, естественно – совершили невероятный камбэк с 1-3 в первом раунде. Тогда родилась новая «Флорида» — звенящая, летящая, несгибаемая и безгранично верящая в себя. Она в итоге дошла до финала, но нахрапом Кубки никто не берёт (если, конечно, твоё имя не Андрей Разин).

В прошлом году «Флорида» заставила себя уважать, в этом — стала ещё сильнее и к ней уже относятся как к реальной силе в НХЛ. «Тампу» в первом раунде они практически не заметили и вынесли со счётом 4-1. «Бостон» летом остался без Бержерона и Крейчи, которые завершили карьеру, но конкурентноспособность не потерял, хотя и прошёл раздираемый внутренними проблемами «Торонто» на тоненького, поставив точку только в седьмом матче.

Теперь они могут взять реванш у «пантер» за прошлогоднее поражение. Или «Флорида» — подтвердить, что прошлогодний поход в финал не был случайностью, и теперь мы постоянно будем видеть её на поздних стадиях плей-офф.

Голов в первом матче пришлось ждать долго, но интересных моментов было достаточно. Сергей Бобровский привычно творил чудеса в воротах – то остановит Давида Пастрняка после обреза своих партнёров в своей зоне, то в прыжке совершенно нетривиально парирует бросок Линдхольма, то, сбитый с ног своим же защитником, всё равно умудрится вытащить шайбу из ворот после броска Лорея.

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В конечном итоге «Флорида» всё-таки открыла счёт – Мэттью Ткачук прошил Джереми Свеймана через трафик после того, как Александр Барков отобрал шайбу на чужой синей линии. Но долго хозяевам радоваться не пришлось – «Бостон» ответил абсолютно сумасшедшей реализацией.

Полевые Бобровскому своими действиями не только не помогли, а только навредили. Экблад потерял шайбу у борта, с броском Захи вратарь ещё каким-то образом справился, а с добиванием Гики – уже нет.

Дальше – больше. Лорей всё-таки нашёл ключики к Бобровскому, бросив ему над плечом. А когда забивал Карло, Сергей ничего не видел из-за стоящего перед ним Экблада. Три гола с трёх бросков менее, чем за семь минут! Вот это разорвали, так разорвали.

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Никакого камбэка «пантеры» сегодня не выдали и даже шайбу до ворот доводили с большим трудом. В третьем периоде Джастин Бразо убежал один на один, прошив Бобровского в четвёртый раз, а окончательный счёт установил Дебраск голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Свейман, на счету которого тоже было немало впечатляющих сейвов, переиграл Бобровского, и вообще в этом плей-офф он ещё ни разу не пропускал больше двух. У «Бостона» нашлись молодые герои, которые проводят первый сезон в лиге, но сегодня обеспечили результат.

«Все ждали, что «Флорида» разделает тебя под орех, но вместо этого разделываешь под орех ты», — иронично заключил автор ESPN Грэг Вышински. «Пантер» называли фаворитом всего плей-офф, но второй раунд они начали из рук вон плохо. Полу Морису надо будет крепко подумать, как наладить игру в обороне и как разгадать Свеймана тоже.

Может, сегодня сказалось то, что «Флорида» неделю сидела без дела в ожидании следующей серии, в то время как у «Бостона» перерыва почти не было, и они находятся в лучшем игровом тонусе. Как бы то ни было, первый матч остался за «Бостоном», вторая игра состоится в ночь на 9 мая мск.