35-летний россиянин вновь стал героем «Далласа»! Выдал чудо-передачу в решающий момент

Начало серии «Далласа» и «Колорадо» получилось богатым на голы. В первом матче «звёзды» забили три в первом периоде, но не удержали это внушительное преимущество, и «лавины» забрали игру в овертайме. Второй матч «Даллас» едва не упустил с 4:0, но этого запаса всё же хватило в третьем периоде, хотя «Колорадо» и возродил интригу, забив три подряд.

Серия переехала в Денвер при ничейном счёте, и в третьей встрече команды заметно поумерили свои голевые аппетиты. Счёт был открыт только в концовке первого периода – Миро Хейсканен перехватил шайбу в чужой зоне и выдал передачу на Логана Стэнковена, который «с усов» прошил Александра Георгиева в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине второго периода Натан Маккиннон получил передачу и на скорости прорвался через Криса Танева к воротам, нанеся бросок, а Микко Рантанен на пятачке «закопал» добивание и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Колорадо» гораздо больше играл в чужой зоне и контролировал шайбу, но «Даллас» ответственно действовал в обороне, оттесняя соперника на периметр, а в атаке дорожил своими шансами. Один из них представился им через пять минут после пропущенной шайбы – Евгений Дадонов и Тайлер Сегин в быстрой атаке «три на три» разорвали оборону «Колорадо». 35-летний россиянин, молчавший последние четыре матча, сегодня вновь стал героем «Далласа». В решающий момент он выдал чудо-передачу на дальнюю штангу, которую игроки «Колорадо» не смогли перехватить, и Сегину оставалось только подставить клюшку и переправить шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Одна из самых фантастических историй этого плей-офф – Валерий Ничушкин и его голы. Именно таким представлял Валерия «Даллас», когда 11 лет назад драфтовал его под 10-м номером. После этого были классный дебютный сезон, травма, потухание, переезд в КХЛ, возвращение в НХЛ и долгий путь на вершину спорта, во время которого Ничушкину пришлось пережить сезон без единой заброшенной шайбы и разговоры и загубленном потенциале, осваивать новую роль – игрока четвёртого звена и меньшинства. Всё было не зря, потому что после обмена в «Колорадо» Ничушкин расцвёл и стал одним из ключевых игроков команды, выиграл Кубок Стэнли.

Этот плей-офф Ничушкин начал с того, что забивал в каждой из семи встреч (а в четвёртом матче первого раунда с «Виннипегом» оформил первый хет-трик в карьере). В предыдущей встрече он повторил рекорд Пэта Лафонтена, который в 1992 году забил в семи матчах подряд со старта плей-офф.

Сегодня у Валеры был шанс, во-первых, обогнать американскую легенду, а во-вторых, стать всего лишь третьим игроком в истории НХЛ, которому удавалось поразить ворота как минимум в восьми матчах плей-офф подряд. Впервые это сделал Реджи Лич (голы в 10 матчах подряд в плей-офф-1976), а в 2021-м его достижение повторил Брейден Пойнт (голы в девяти матчах подряд).

Но эта сумасшедшая серия Ничушкина прервалась. Он и не забил, и даже не нанёс ни одного броска в створ. И это показательно – не только россиянин испытывал трудности, но и вся атака «Колорадо» внезапно куда-то испарилась. В третьем периоде гости выглядели даже бодрее соперников, спокойно удержали победный счёт и дважды забили в пустые ворота. «Даллас» повёл 2-1 в серии, следующий матч состоится в ночь на 14 мая мск.