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Бостон — Флорида — 2:3 — видео, голы, обзор матча второго раунда плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли, 13 мая 2024 года

«Бостон» без капитана оказался на грани вылета из плей-офф! Спастись поможет только чудо
Дмитрий Сторожев
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«Флорида» взяла оба гостевых матча и готовится закрыть серию дома.

После победы в стартовом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» «Бостон» оказался в очень затруднительном положении — «мишки» потерпели сокрушительные поражения в двух последующих матчах, да ещё и лишились своего капитана Брэда Маршана накануне четвёртой встречи. В предыдущей игре канадец получил повреждение в столкновении с Сэмом Беннеттом, отыграл два периода, а вот на третий выйти уже не сумел.

«Я думаю, что мы должны заняться их лучшими игроками, дать им понять, что это ненормально. Преследовать нашего капитана — это ненормально для нас. Сегодня мы готовы снова проявить физическую силу и быть немного жёстче с ними», — рассказал накануне стартового вбрасывания нападающий «Брюинз» Павел Заха.

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Спойлер — получилось не очень: «Бостон» без своего лидера как будто бы ещё больше потерял в уверенности на дистанции, хотя начиналось всё для команды очень даже неплохо. Ведь уже к исходу первого периода хозяева вели в две шайбы — Давид Пастрняк и Брэндон Карло обеспечили для своей команды неплохое преимущество по итогам стартовых 20 минут. Правда, счёт был не совсем по игре — «мишки» потратили на свои голы всего пять бросков в створ, в то время как «пантеры» 16 раз безрезультатно пытались прошить Джереми Свеймана.

С точки зрения бросковой активности второй период получился куда более равным, однако Сергей Бобровский в нём не сплоховал, а вот Свейман, напротив, всё-таки дал слабину — незадолго до перерыва финский нападающий Антон Лунделль забросил первую шайбу в этом плей-офф и подогрел интригу накануне третьей двадцатиминутки. Свейман при этом, кажется, даже не видел момента броска — обзор ему загораживали сразу двое одноклубников. Голкипер среагировал на летящую шайбу лишь в самый последний момент, однако было уже поздно.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4)     2:0 Карло – 15:12 (5x5)     2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5)     2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4)     2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)    

Третий период «Флорида» сделала заключительным в матче. Вскоре после выхода из раздевалок гости реализовали большинство. Бросок Владимира Тарасенко до цели не долетел, зато более удачливым оказался Бэннетт, сравнявший счёт в этой встрече. Джим Монтгомери взял запрос на помеху вратарю, однако судьи ничего подобного не увидели, засчитав гол.

«Пантеры» полностью смяли соперника в решающем отрезке, практически ни разу не подпустив «мишек» к воротам Бобровского — у «Брюинз» всего два броска в створ по итогам последних 20 минут. Зато путь к владениям Свеймана «пантеры» нашли ещё один раз — через несколько минут после гола Беннетта своё слово сказал капитан «Флориды» Александр Барков. 16-й номер не дал шайбе покинуть зону атаки, после чего прокатился мимо нескольких игроков «Бостона» и переиграл Свеймана — 3:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для «Брюинз» дела совсем плохи — победители «Торонто» оказались на грани вылета из Кубка Стэнли, проиграв «пантерам» оба домашних матча. Стараться закрыть серию южане будут на своей площадке, и кажется, что против них у «мишек» нет абсолютно никаких шансов — настолько убедительно играют прошлогодние финалисты. Спасти «Бостон» может только чудо. Возможно, по имени Брэд Маршан — если же капитан не сыграет и в пятой игре, в Массачусетс серия уже едва ли вернётся.

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