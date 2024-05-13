«Бостон» без капитана оказался на грани вылета из плей-офф! Спастись поможет только чудо

После победы в стартовом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» «Бостон» оказался в очень затруднительном положении — «мишки» потерпели сокрушительные поражения в двух последующих матчах, да ещё и лишились своего капитана Брэда Маршана накануне четвёртой встречи. В предыдущей игре канадец получил повреждение в столкновении с Сэмом Беннеттом, отыграл два периода, а вот на третий выйти уже не сумел.

«Я думаю, что мы должны заняться их лучшими игроками, дать им понять, что это ненормально. Преследовать нашего капитана — это ненормально для нас. Сегодня мы готовы снова проявить физическую силу и быть немного жёстче с ними», — рассказал накануне стартового вбрасывания нападающий «Брюинз» Павел Заха.

Спойлер — получилось не очень: «Бостон» без своего лидера как будто бы ещё больше потерял в уверенности на дистанции, хотя начиналось всё для команды очень даже неплохо. Ведь уже к исходу первого периода хозяева вели в две шайбы — Давид Пастрняк и Брэндон Карло обеспечили для своей команды неплохое преимущество по итогам стартовых 20 минут. Правда, счёт был не совсем по игре — «мишки» потратили на свои голы всего пять бросков в створ, в то время как «пантеры» 16 раз безрезультатно пытались прошить Джереми Свеймана.

С точки зрения бросковой активности второй период получился куда более равным, однако Сергей Бобровский в нём не сплоховал, а вот Свейман, напротив, всё-таки дал слабину — незадолго до перерыва финский нападающий Антон Лунделль забросил первую шайбу в этом плей-офф и подогрел интригу накануне третьей двадцатиминутки. Свейман при этом, кажется, даже не видел момента броска — обзор ему загораживали сразу двое одноклубников. Голкипер среагировал на летящую шайбу лишь в самый последний момент, однако было уже поздно.

Третий период «Флорида» сделала заключительным в матче. Вскоре после выхода из раздевалок гости реализовали большинство. Бросок Владимира Тарасенко до цели не долетел, зато более удачливым оказался Бэннетт, сравнявший счёт в этой встрече. Джим Монтгомери взял запрос на помеху вратарю, однако судьи ничего подобного не увидели, засчитав гол.

«Пантеры» полностью смяли соперника в решающем отрезке, практически ни разу не подпустив «мишек» к воротам Бобровского — у «Брюинз» всего два броска в створ по итогам последних 20 минут. Зато путь к владениям Свеймана «пантеры» нашли ещё один раз — через несколько минут после гола Беннетта своё слово сказал капитан «Флориды» Александр Барков. 16-й номер не дал шайбе покинуть зону атаки, после чего прокатился мимо нескольких игроков «Бостона» и переиграл Свеймана — 3:2.

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Для «Брюинз» дела совсем плохи — победители «Торонто» оказались на грани вылета из Кубка Стэнли, проиграв «пантерам» оба домашних матча. Стараться закрыть серию южане будут на своей площадке, и кажется, что против них у «мишек» нет абсолютно никаких шансов — настолько убедительно играют прошлогодние финалисты. Спасти «Бостон» может только чудо. Возможно, по имени Брэд Маршан — если же капитан не сыграет и в пятой игре, в Массачусетс серия уже едва ли вернётся.