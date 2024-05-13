Новичок из Латвии — главная сенсация плей-офф НХЛ! Кто такой Артур Шилов

Год назад он привёл Латвию к исторической бронзе ЧМ, а этой весной тащит «Ванкувер», у которого сломались два основных вратаря.

Основной вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко неожиданно выбыл с загадочной травмой после первого матча в этом плей-офф НХЛ. Для «косаток» это могло стать большим ударом, ведь американец – ключевой игрок команды. Тем более сразу поползли слухи, что повреждение серьёзное и Демко может больше вообще не сыграть в этом плей-офф.

Когда и второй вратарь Кейси Десмит сломался после двух матчей, ситуация, прямо скажем, выглядела сквернее некуда. Но у «Ванкувера» нашёлся новый герой, хотя до того момента у него за плечами было всего девять матчей в НХЛ за два сезона и ни одного – в плей-офф.

В 2019 году Артур Шилов даже не был включён в рейтинги центрального скаутского бюро НХЛ, но «косатки» всё равно выбрали его в шестом раунде, разглядев потенциал в пареньке, который за несколько месяцев до этого помог Латвии впервые в истории пробиться в четвертьфинал юниорского чемпионата мира.

За глаз-алмаз «Ванкувер» должен говорить спасибо легенде вратарского тренерского цеха Иану Кларку, при котором, например, Сергей Бобровский брал две «Везины» в заштатном «Коламбусе». «У нас есть Иан Кларк, который умеет находить талантливых ребят, как это было и с Арти. Он уже несколько лет работает с Кларком и за последние пару лет достиг большого прогресса, продолжая раскрывать свой потенциал», — говорит тренер вратарей фарм-клуба «Ванкувера» Марко Торениус.

С драфта до дебюта в НХЛ прошло три с половиной года, за которые Шилов успел поиграть в OHL, ещё год провёл в чемпионате Латвии, а зимой 2021 года доехал до системы «Ванкувера» и дебютировал в АХЛ. Следующий год Шилов провёл между АХЛ и ECHL, а весной сыграл на чемпионате мира, где не отсиживался за спиной более опытного Элвиса Мерзликина, а показал лучший процент отражённых бросков среди всех вратарей турнира, выиграл два матча из четырёх и едва не сотворил сенсацию в матче со Швецией, пропустив лишь один гол.

Сезон-2022/2023 получился по-настоящему прорывным для Шилова. Он стал первым номером «Эбботсдорфа» в АХЛ, дебютировал в НХЛ, проведя за основу пять матчей, а весной уже был основным голкипером Латвии и помог своей сборной совершить невероятное – впервые в истории завоевать медаль мирового первенства. На пути к бронзе Шилов провёл шесть матчей подряд, в том числе остановив в четвертьфинале шведов, а в матче за третье место поставил крест на медальных надеждах американцев.

Неизвестно, как долго могла ещё не раскрыться в НХЛ звезда Шилова, если бы не критическая ситуация «Ванкувера» с вратарями в этом плей-офф. Всё-таки Демко – бесспорный первый номер, а теперь ещё и номинант на «Везина Трофи». Но не было бы счастья, да несчастье помогло.

Латвиец вновь получил шанс в НХЛ, когда Демко в марте выбыл с травмой колена – и выиграл три матча из четырёх. В своём дебюте в розыгрыше Кубка Стэнли Шилов помог своей команде победить в овертайме и поставить «Нэшвилл» на грань вылета. Он дал «косаткам» шанс на победу в пятой игре, а в шестом матче серии стал самым молодым вратарём в истории клуба, который оформил «сухарь» во встрече плей-офф, и повторил рекорд НХЛ, став седьмым вратарём-новичком в истории, который смог оформить «сухарь» на выезде в решающем матче серии Кубка Стэнли.

«Мы видим на его лице полное спокойствие, когда он делает важные сейвы. Мы – защитники – обсуждаем это. Этот парень готов играть, и он нереальный. Не мы придаём ему уверенности, а он — нам», — говорит Никита Задоров, ещё одна звезда «Ванкувера» в этом плей-офф.

В Ванкувере уже вовсю разгорается «Шиловомания» — фанаты скандируют его имя и готовы носить на руках, а сам латвиец, выиграв дуэль у опытного Юусе Сароса из «Нэшвилла», теперь ставит в тупик таких атакующих монстров, как Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

В «Эдмонтоне» многие видят как минимум финалиста Кубка Стэнли и уж точно явного фаворита серии с «Ванкувером». «Косатки» с трудом генерировали атаку в первом раунде и даже установили антирекорд НХЛ по броскам в серии плей-офф, но в полуфинале конференции раззабивались, а на последнем рубеже Шилов не только не даёт поводов для беспокойства, но и продолжает вписывать своё имя в историю НХЛ.

В третьем матче серии он совершил 42 сейва (включая спасение при выходе Драйзайтля один на один) и стал четвёртым новичком в НХЛ за последние 10 лет, который смог выиграть как минимум четыре матча в одном плей-офф.

Кто другие три? Один из них – визави Шилова в этой серии Стюарт Скиннер, выигравший пять матчей плей-офф год назад, но гораздо более любопытны два других примера. Мэтт Мюррей в 2016-2017 годах привёл «Питтсбург» к двум титулам подряд (оба сезона он считался новичком), а Джордан Биннингтон выиграл Кубок Стэнли с «Сент-Луисом» в 2019 году.

Сможет ли Шилов повторить подвиг Биннингтона и Мюррея, покажет игра. Пока же Шилов – главная сенсация этого плей-офф, а его «Ванкувер» ведёт 2-1 во втором раунде.