Айзерман: подписали Филппулу не для того, чтобы он только набирал очки

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй» Стив Айзерман прокомментировал подписание пятилетнего контракта с нападающим Валттери Филппулой, по которому финский форвард заработает $ 25 млн.

«Валттери — разноплановый хоккеист. Мы подписали его не только для того, чтобы он набирал очки. Наша команда в состоянии и без него забрасывать шайбы. Филппула хорош в оборонительной игре, на вбрасываниях, отлично катается и видит площадку. Мне кажется, он отлично впишется в игру команды», — приводят слова руководителя североамериканские СМИ.