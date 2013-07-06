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Айзерман: подписали Филппулу не для того, чтобы он только набирал очки

Айзерман: подписали Филппулу не для того, чтобы он только набирал очки
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Генеральный менеджер «Тампы-Бэй» Стив Айзерман прокомментировал подписание пятилетнего контракта с нападающим Валттери Филппулой, по которому финский форвард заработает $ 25 млн.

«Валттери — разноплановый хоккеист. Мы подписали его не только для того, чтобы он набирал очки. Наша команда в состоянии и без него забрасывать шайбы. Филппула хорош в оборонительной игре, на вбрасываниях, отлично катается и видит площадку. Мне кажется, он отлично впишется в игру команды», — приводят слова руководителя североамериканские СМИ.

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