Заборски: надеюсь, всё будет хорошо и в следующих матчах
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Нападающий «Салавата Юлаева» Томаш Заборски подвёл итоги домашней игры с «Северсталью», которая стала для него первой в составе уфимской команды. Отметим, что «Салават Юлаев» разгромил соперника со счётом 8:3, а Заборски записал на свой счёт один из голов.
«Игра мне понравилась, наша команда была готова хорошо и мы работали друг за друга. В начале нам удалось забить быстрые голы, хорошо играли в обороне и практически ничего не давали сделать череповчанам. Мне очень понравилось здесь. Надеюсь, всё будет хорошо и в следующих матчах», — цитирует форварда официальный сайт «Салавата Юлаева».
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