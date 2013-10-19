Заборски: надеюсь, всё будет хорошо и в следующих матчах

Нападающий «Салавата Юлаева» Томаш Заборски подвёл итоги домашней игры с «Северсталью», которая стала для него первой в составе уфимской команды. Отметим, что «Салават Юлаев» разгромил соперника со счётом 8:3, а Заборски записал на свой счёт один из голов.

«Игра мне понравилась, наша команда была готова хорошо и мы работали друг за друга. В начале нам удалось забить быстрые голы, хорошо играли в обороне и практически ничего не давали сделать череповчанам. Мне очень понравилось здесь. Надеюсь, всё будет хорошо и в следующих матчах», — цитирует форварда официальный сайт «Салавата Юлаева».