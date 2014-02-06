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Хенрик Седин не сыграет в ближайших матчах "Ванкувера"

Хенрик Седин не сыграет в ближайших матчах "Ванкувера"
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Нападающий «Ванкувера» Хенрик Седин не примет участия в двух оставшихся матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ, сообщают североамериканские СМИ. Форвард недавно получил травму ребра, из-за чего не смог сыграть в полную силу в двух предыдущих матчах.

«Хенрик хочет играть, но сейчас он не так эффективен. Поэтому мы решили не включать его в состав на два следующих матча», — сообщил главный тренер «Ванкувера» Джон Торторелла.

Таким образом, под вопросом оказалось и участие Седина в Олимпийских играх в составе сборной Швеции.

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