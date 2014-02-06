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Тарасенко не поможет "Сент-Луису" в матче с "Бостоном" из-за простуды

Тарасенко не поможет "Сент-Луису" в матче с "Бостоном" из-за простуды
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» и олимпийской сборной России Владимир Тарасенко не примет участия в ближайшем матче команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Бостоном», сообщают североамериканские СМИ. У форварда проявились симптомы простуды, и ему будет предоставлен отдых.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл в составе «Сент-Луиса» 53 матча в НХЛ и набрал 33 (18+15) очка.

До перерыва на Олимпийские игры «Сент-Луису» осталось провести два матча в регулярном чемпионате НХЛ — с «Бостоном» 7 февраля и «Виннипегом» 8 февраля.

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