Вихарев: жаль, что не попал в плей-офф ни в КХЛ, ни в ВХЛ

Нападающий «Северстали» Денис Вихарев подвёл итоги сезона, часть которого он провёл в фарм-клубе в Ижевске, а в концовке чемпионата дебютировал за основную команду в Континентальной хоккейной лиге. Главным разочарованием сезона Вихарев назвал непопадание в плей-офф.

«Не сказал бы, что очки за „Северсталь“ я набираю регулярно. Наша пятёрка удачно сыграла два матча на выезде, здорово действовали партнёры. Чувствуется, что тренеры начали больше мне доверять. Дают больше игрового времени, начинает что-то получаться, уже не так волнуюсь, чувствую себя спокойнее, ушла нервозность. Можно сказать, вкатился в игру в КХЛ. В принципе, я доволен сезоном, хотя и не на все сто процентов. Одну из главных своих задач выполнил: хотелось дебютировать в КХЛ. Это получилось. В Высшей лиге мы провели достаточно неплохой сезон, особенно вторую его половину, когда пришёл новый тренер, регулярно набирали очки. Тогда вышли, можно сказать, на лидирующие позиции. Жаль, что не попали в плей-офф, – ни там, ни здесь. Везде не хватило чуть-чуть, самую малость. Это, пожалуй, одно разочарование в сезоне», — цитирует форварда пресс-служба «Северстали».