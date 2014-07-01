Хоккеисты «Молота-Прикамье» Ворошнин и Петров перешли в «Липецк»

Два игрока «Молота-Прикамье» перешли в «Липецк», сообщает официальный сайт ВХЛ. Продолжат свою карьеру в стане красно-жёлтых защитник Павел Ворошнин и нападающий Роман Петров.

Ворошнин в минувшем сезоне провёл в пермском «Молоте-Прикамье» 65 матчей, где набрал 26 (5+21) очков, 8 минут штрафа при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате 30-летний воспитанник челябинской школы хоккея стал лучшим защитником ВХЛ по количеству голевых передач — 19. В активе Петрова 13 (6+7) очков в 63 матчах.