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Ковальчук восстановился после травмы и сыграет с «Северсталью»

Ковальчук восстановился после травмы и сыграет с «Северсталью»
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Нападающий СКА Илья Ковальчук примет участие в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. Капитан «армейцев» сыграет в первой тройке команды с Джимми Эрикссоном и Петром Хохряковым.

Напомним, что Ковальчук пропустил пять последних игр команды из-за травмы, полученной на Кубке Первого канала. В текущем сезоне капитан питерского клуба отыграл в КХЛ 38 матчей и записал на свой счёт 47 (22 + 25) очков при показателе полезности «+8».

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