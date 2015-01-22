«СКА-1946» не справился с «Алмазом»
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В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ «СКА-1946» в Санкт-Петербурге уступил череповецкому «Алмазу» со счётом 3:5. В составе победителей хет-трик оформил Даниил Вовченко, по разу отличились Владислав Лоновенко и Евгений Степанов. У проигравших шайбы забросили Иван Ларичев, Максим Николаев и Александр Барабанов. Таким образом, «Алмаз» прервал свою трёхматчевую безвыигрышную серию.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2015, четверг. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Алмаз
Череповец
0:1 Вовченко (Моисеев) – 00:13 (5x5) 1:1 Ларичев (Дергачёв, Николаев) – 24:56 (5x5) 2:1 Николаев (Ларичев, Сультеев) – 34:52 (5x5) 2:2 Вовченко (Воробьёв, Моисеев) – 35:51 (5x4) 2:3 Лоновенко (Кузьмин) – 41:35 (5x4) 3:3 Барабанов (Демидов, Богданов) – 47:53 (5x4) 3:4 Степанов (Скобелев) – 54:36 (5x5) 3:5 Вовченко (Литвинов) – 59:25 (en)
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