«СКА-1946» не справился с «Алмазом»

В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ «СКА-1946» в Санкт-Петербурге уступил череповецкому «Алмазу» со счётом 3:5. В составе победителей хет-трик оформил Даниил Вовченко, по разу отличились Владислав Лоновенко и Евгений Степанов. У проигравших шайбы забросили Иван Ларичев, Максим Николаев и Александр Барабанов. Таким образом, «Алмаз» прервал свою трёхматчевую безвыигрышную серию.

Календарь игр МХЛ — 2014/15