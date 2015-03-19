Даугавиньш: «Динамо» рассчитывало пройти СКА за шесть-семь матчей

Форвард московского «Динамо» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги серии Кубка Гагарина с питерским СКА, в которой его команда потерпела поражение со счётом 1-4 и вылетела из плей-офф.
«Мы хорошо играли весь матч, не было больших провалов. Первая игра в серии, где меньше всего шансов дали им. Поменяли свою игру, считаю, сыграли намного лучше. Не повезло. В адрес соперника тоже надо сказать хорошие слова: бились и доказывали, что хорошая команда. Хотели ещё домой привезти серию и даже сюда приехать. Сыграли бы поумнее — был бы шестой матч.
СКА играл иначе, чем в регулярном сезоне, лучше. Мы не показали лучшей своей игры в плей-офф. Нельзя говорить, что мы думали, что обыграем их за четыре матча, надеялись на шесть или семь матчей в нашу пользу. Теперь надо немножко отдохнуть и готовиться к чемпионату мира», — цитирует форварда «Р-Спорт».
- 18 октября 2022
-
15:11
-
15:03
-
14:48
-
14:12
-
14:00
-
13:48
-
13:25
-
13:15
-
12:57
-
12:41
-
12:27
-
12:13
-
11:59
-
11:47
-
11:33
-
11:19
-
11:03
-
10:55
-
10:31
-
10:15
-
10:06
-
09:48
-
09:29
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:44
-
08:31
-
08:21
-
07:41
-
07:38
-
07:22
-
07:10
-
07:01
-
06:50