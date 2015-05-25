Третьяк: Фетисова отпустили в НХЛ? Почему же сейчас игроков нельзя отпускать?

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал предложение Вячеслава Фетисова не отпускать российских хоккеистов КХЛ в НХЛ до 28 лет.

«Силой никого не удержишь, однако каждый должен договариваться с клубом. Если команда не против отъезда хоккеиста — никаких проблем возникнуть не должно. Самого Фетисова в своё время отпустили? Почему же сейчас игроков нельзя отпускать?

Согласен ли я с ним? Я изложил свою позицию. Если команда не против, значит, так тому и быть», — приводит слова Третьяка «Спорт-экспресс».