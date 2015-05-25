Третьяк: Фетисова отпустили в НХЛ? Почему же сейчас игроков нельзя отпускать?
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал предложение Вячеслава Фетисова не отпускать российских хоккеистов КХЛ в НХЛ до 28 лет.
«Силой никого не удержишь, однако каждый должен договариваться с клубом. Если команда не против отъезда хоккеиста — никаких проблем возникнуть не должно. Самого Фетисова в своё время отпустили? Почему же сейчас игроков нельзя отпускать?
Согласен ли я с ним? Я изложил свою позицию. Если команда не против, значит, так тому и быть», — приводит слова Третьяка «Спорт-экспресс».
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