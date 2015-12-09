Врач «Спартака»: если спортом не занимался, будет сложно лечить спортсменов

Врач «Спартака» Дмитрий Гаврилов рассказал, как пришёл в спортивную медицину и о своей работе в целом.
«После окончания институт всем пишут специальность «врач-лечебник», а затем надо уже выбирать специальность. Я специализировался по общей хирургии. Мой куратор говорил: «Надо выбрать что-то конкретное». Я отвечал: мне всё интересно. На что он возражал: «Тогда из тебя и хирурга хорошего не получится, если будешь заниматься всем сразу». Но желание это осталось, а потом меня пригласили в первый врачебно-спортивный диспансер. Там я и проработал пять лет. Ну, а затем через общих знакомых тогдашний главный тренер «Спартака» Сергей Шепелев позвал меня в клуб.
Опыт приобретается через практику. Особенно это касается врачей хоккейных. И ещё: если доктор сам спортом не занимался, ему будет очень сложно лечить спортсменов. В детстве как-то взял коньки и клюшку и поехал записываться в хоккейную секцию. Приехал в Черкизово, на «Локомотив». Мне говорят: «Парень, нет у нас хоккея, езжай в Сокольники». Я поехал, но заблудился. Так и не нашёл дорогу. Вот теперь, получается, наконец добрался.
Любой спортивный доктор должен быть прежде всего психологом. Очень часто приходит игрок и говорит: «У меня болит здесь, там…» Но я знаю, что в некоторых случаях все эти боли – у него в голове. Мы спокойно беседуем, после чего всё проходит.
Раньше была негласная установка: зубами хоккеист занимается после окончания карьеры. Но сейчас все богатые, могут позволить себе сделать дорогие протезы. Потом в них снова попадает шайба, всё разбивает. Но игроки снова делают. Правда, был у нас давно в «Спартаке» канадец Дэвид Линг. Так у него протез был съёмный. Он на время игры его снимал, а потом надевал и сверкал улыбкой во весь рот.
Самая страшная травма? Несколько лет назад на предсезонном турнире в Перми защитник Ричард Мрозик получил перелом основания черепа после того, как его толкнул игрок соперника. Он упал и ударился головой об лёд. На следующий день в больнице пришлось делать трепанацию. Когда я вышел на поле, то сразу понял, что все очень серьезно. Хотя Ричард был в сознании. Кстати, недавно я разговаривал с его агентом. Мрозик жив-здоров, но с хоккеем закончил, торгует в Америке машинами», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.
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