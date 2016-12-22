Огурцов: Назаров видит для меня путь Хары, но мне больше нравится игра Карлссона

Защитник «Нефтехимика»рассказал, манера какого хоккеиста импонирует ему больше остальных.«Андрей Назаров считает, что я могу пойти по пути Здено Хары? Это аванс, наверное. Но, если честно, стиль игры Хары мне не очень нравится. Куда больше импонирует манера Эрика Карлссона из «Оттавы». Он в полном порядке в комбинационной игре, много подключается к атакам. Какие-то моменты из его стиля стараюсь брать на вооружение.Требования к защитникам у нас жёсткие — играть проще и надёжней, ничего лишнего не придумывать. В нынешней турнирной ситуации иначе нельзя. Счёт 5:7, который мы оформили недавно во Владивостоке, нам больше не нужен», — цитирует Огурцова Russia-Hockey. ru.