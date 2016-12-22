Ткачёв: в «Адмирале» с импровизацией лучше, чем было в Омске

Нападающий «Адмирала»поделился мнением о работе главного тренера Александра Андриевского.«К каждому у Андриевского свой подход. К кому-то надо пожёстче, с кем-то надо один на один поговорить. Александр Леонидович к каждому ищет свой ключик. Как он скажет – так я и стараюсь делать. А в каком моменте как ко мне обращаться – он сам выбирает.У нас есть тактика, которой мы придерживаемся в зоне обороны и в средней зоне. А в атаке и правда где-то можно больше в пас сыграть, где-то сымпровизировать. У нас это не запрещено никому. Главное – шайбу на синей линии не терять. А всё остальное – по тактике. Я говорил, что в Омске такой свободы импровизации не было? Здесь с этим действительно лучше, чем было в Омске», — цитирует Ткачёва официальный сайт КХЛ.