Рябков: Крикунов нашёл общий язык с коллективом «Автомобилиста»

Директор «Автомобилиста»прокомментировал подписание нового контракта с тренерским штабом«Мы видим, что у Владимира Васильевича огромное желание работать именно в нашей команде, заниматься её развитием. Ему удалось найти общий язык с коллективом, создать благоприятный психологический климат. В команде высокий уровень дисциплины, но в то же время атмосфера благоприятная, раскрепощённая. Это, естественно, заслуга Владимира Васильевича», — приводит слова Рябкова официальный сайт клуба.