Контиола: не рады месту в таблице, мы лучше, чем пятая команда на Западе

Форвард ярославского «Локомотива»прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:2) и положение команды в чемпионате.«Мы просто не могли забить, шайба не шла в ворота. Вратарь соперника действовал отлично, но не было таких опасных моментов у нас. Эта арена неудачная для нас, но надеюсь, что это исправим. Мне понравилась атмосфера этого матча, я люблю российский хоккей, было приятно увидеть ветеранов в начале. Атмосфера таких матчей почти всегда такая же, но я отмечу, что куб был чёрно-белым.Не рады месту в таблице, как команда, мы лучше, чем то место, которое сейчас занимаем. Нужно разобраться с этим, всё складывается не так хорошо», — передаёт слова Контиолы корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.Ярославцы занимают пятое место в Западной конференции.