Бобровский в шпагате спас ворота после броска игрока «Тампы»

Этой ночью прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Во втором периоде, при счёте 2:1 в пользу хозяев, российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил впечатляющий сейв в шпагате после броска норвежского защитника «молний» Эмиля Лиллеберга.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода с участием россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в этой встрече 35-летний Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Флорида» повела 3-0 в серии и находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Четвёртый матч между «Лайтнинг» и «Пантерз» пройдёт в ночь с 27 на 28 апреля там же, в Тампе.