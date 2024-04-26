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Бобровский в шпагате спас ворота после броска игрока «Тампы»

Бобровский в шпагате спас ворота после броска игрока «Тампы»
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Этой ночью прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Во втором периоде, при счёте 2:1 в пользу хозяев, российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил впечатляющий сейв в шпагате после броска норвежского защитника «молний» Эмиля Лиллеберга.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода с участием россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в этой встрече 35-летний Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Флорида» повела 3-0 в серии и находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Четвёртый матч между «Лайтнинг» и «Пантерз» пройдёт в ночь с 27 на 28 апреля там же, в Тампе.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Лунделль, Вераге) – 10:39 (5x5)     1:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 20:44 (5x5)     2:1 Мотт (Жанно) – 22:56 (5x5)     2:2 Райнхарт (Тарасенко, Монтур) – 29:58 (5x5)     2:3 Монтур (Лоренц, Окпосо) – 36:30 (5x5)     2:4 Лоренц (Казинс, Форслинг) – 49:41 (5x5)     3:4 Пол (Дюклер, Чернак) – 54:50 (5x5)     3:5 Ткачук (Вераге, Форслинг) – 59:28 (en)    
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