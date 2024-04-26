Гол Орлова и 2 паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» в игре плей-офф НХЛ

Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:3.

В составе «Айлендерс» забивали Пьер Энгвалль и Брок Нельсон. За гостей отличились Брент Бёрнс, Себастьян Ахо и российский защитник Дмитрий Орлов, для которого этот гол стал первым в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Двумя голевыми пасами отметился форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников. Российский нападающий гостей Евгений Кузнецов в этой встрече не отличился результативными действиями.

Отметим, по ходу второго периода российского вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина заменил другой голкипер — Семён Варламов. На счету Сорокина 11 спасений и три пропущенные шайбы. Варламов отстоял оставшееся время «на ноль» и совершил восемь сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Каролины». Четвёртый матч серии состоится 27 апреля в Элмонте в 21:00 мск.

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