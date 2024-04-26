Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс – Каролина Харрикейнз 2:3, как сыграли, победила Карлолина, результат матча плей-офф НХЛ 26 апреля

Гол Орлова и 2 паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» в игре плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:3.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Нечас, Терявяйнен) – 04:46 (5x5)     0:2 Орлов (Свечников, Гюнцель) – 10:25 (5x5)     1:2 Энгвалль (Ли, Пелеч) – 22:48 (5x5)     1:3 Ахо (Свечников, Чатфилд) – 27:14 (5x5)     2:3 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 37:39 (5x5)    

В составе «Айлендерс» забивали Пьер Энгвалль и Брок Нельсон. За гостей отличились Брент Бёрнс, Себастьян Ахо и российский защитник Дмитрий Орлов, для которого этот гол стал первым в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Двумя голевыми пасами отметился форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников. Российский нападающий гостей Евгений Кузнецов в этой встрече не отличился результативными действиями.

Отметим, по ходу второго периода российского вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина заменил другой голкипер — Семён Варламов. На счету Сорокина 11 спасений и три пропущенные шайбы. Варламов отстоял оставшееся время «на ноль» и совершил восемь сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Каролины». Четвёртый матч серии состоится 27 апреля в Элмонте в 21:00 мск.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
Материалы по теме
Вратаря «Айлендерс» Сорокина заменили по ходу второго периода матча с «Каролиной»

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android