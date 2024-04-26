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Тренер «Вашингтона» высказался об Овечкине накануне 3-го матча с «Рейнджерс» в плей-офф

Тренер «Вашингтона» высказался об Овечкине накануне 3-го матча с «Рейнджерс» в плей-офф
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о российском нападающем Александре Овечкине перед третьим матчем серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что мы должны лучше помогать ему, находить способы передать ему шайбу в определённых ситуациях. Нужно атаковать как можно чаще – сделать пару дополнительных шагов, давить, менять угол удара. У нас с ним было несколько хороших бесед о том, как он может попасть в центр площадки и чаще попадать в цель. И это касается силовой игры. Он получает шайбу и сразу же бросает её, где у него может появиться возможность сделать дополнительный шаг вперед», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в двух встречах первого раунда с «Рейнджерс» Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». «Рейнджерс» ведёт в серии 2-0.

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