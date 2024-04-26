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Тампа-Бэй Лайтнинг — Флорида Пантерз. — 3:5, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НХЛ 26 апреля

«Тампа» с Кучеровым вновь проиграла «Флориде» и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли
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Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз. Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Лунделль, Вераге) – 10:39 (5x5)     1:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 20:44 (5x5)     2:1 Мотт (Жанно) – 22:56 (5x5)     2:2 Райнхарт (Тарасенко, Монтур) – 29:58 (5x5)     2:3 Монтур (Лоренц, Окпосо) – 36:30 (5x5)     2:4 Лоренц (Казинс, Форслинг) – 49:41 (5x5)     3:4 Пол (Дюклер, Чернак) – 54:50 (5x5)     3:5 Ткачук (Вераге, Форслинг) – 59:28 (en)    

В составе «Флориды» забивали Мэттью Ткачук (дважды), Сэм Райнхарт, Брэндон Монтур и Ник Казинс. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский сделал 26 сейвов.

За «Тампу» отличились Стивен Стэмкос, Тайлер Мотти и Ник Пол. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 26 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвёртый матч серии состоится 28 апреля.

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