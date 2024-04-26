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«Тампа» с Кучеровым вновь проиграла «Флориде» и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли

Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз. Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Флориды» забивали Мэттью Ткачук (дважды), Сэм Райнхарт, Брэндон Монтур и Ник Казинс. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский сделал 26 сейвов.

За «Тампу» отличились Стивен Стэмкос, Тайлер Мотти и Ник Пол. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 26 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвёртый матч серии состоится 28 апреля.

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