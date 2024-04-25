Плющев назвал причину поражения «Локомотива» в финале Кубка Гагарина с «Металлургом»

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев заявил, что причиной поражения «Локомотива» в финале Кубка Гагарина с «Металлургом» (0-4) стал тот факт, что ярославский клуб не изменил свою игру.

«Я предполагал, что «Локомотив» при своих болельщиках всё-таки заберёт одну игру. Понятно, что серию Ярославль бы вряд ли выиграл, но хотя бы один матч должен был стать победным. Почему не получилось? Не сделали выводов из предыдущих игр. Третий и четвёртый матч как под копирку, никаких изменений», — сказал Плющев в интервью LiveResult.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

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