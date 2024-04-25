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Роман Ротенберг поздравил «СКА-1946» с победой в Кубке Харламова

Роман Ротенберг поздравил «СКА-1946» с победой в Кубке Харламова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «СКА-1946» с завоеванием Кубка Харламова.

Напомним, сегодня, 25 апреля, в Ярославле состоялся пятый матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946». Со счётом 2:1 победу одержали гости. Таким образом клуб с берегов Невы выиграл серию со счётом 4-1 и завоевал Кубок Харламова.

Для клуба из Санкт-Петербурга этот трофей стал вторым в истории и вторым за последние три года. В первый раз «СКА-1946» побеждал в плей-офф МХЛ в сезоне-2021/2022. Тогда в финале Кубка Харламова армейцы были сильнее «Красной Армии» (4-2).

«СКА-1946» вышел на второе место по количеству завоёванных Кубков Харламова в истории, сравнявшись с «Красной Армией», «Омскими Ястребами» и «Чайкой». Лидером по данному показателю является «Локо».

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