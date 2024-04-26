Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 26 апреля
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Сегодня, 26 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Лунделль, Вераге) – 10:39 (5x5) 1:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 20:44 (5x5) 2:1 Мотт (Жанно) – 22:56 (5x5) 2:2 Райнхарт (Тарасенко, Монтур) – 29:58 (5x5) 2:3 Монтур (Лоренц, Окпосо) – 36:30 (5x5) 2:4 Лоренц (Казинс, Форслинг) – 49:41 (5x5) 3:4 Пол (Дюклер, Чернак) – 54:50 (5x5) 3:5 Ткачук (Вераге, Форслинг) – 59:28 (en)
Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Нечас, Терявяйнен) – 04:46 (5x5) 0:2 Орлов (Свечников, Гюнцель) – 10:25 (5x5) 1:2 Энгвалль (Ли, Пелеч) – 22:48 (5x5) 1:3 Ахо (Свечников, Чатфилд) – 27:14 (5x5) 2:3 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 37:39 (5x5)
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