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Орлов с передачи Свечникова забил первый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ

Орлов с передачи Свечникова забил первый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Каролину» Харрикейнз.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Нечас, Терявяйнен) – 04:46 (5x5)     0:2 Орлов (Свечников, Гюнцель) – 10:25 (5x5)     1:2 Энгвалль (Ли, Пелеч) – 22:48 (5x5)     1:3 Ахо (Свечников, Чатфилд) – 27:14 (5x5)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский защитник Дмитрий Орлов с передачи соотечественника Андрея Свечникова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, Орлов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне плей-офф. Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Орлов принял участие в 84 матчах, в которых записал в свой актив три гола и 29 результативных передач.
На данный момент в серии со счётом 2-0 ведёт «Каролина».

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