Орлов с передачи Свечникова забил первый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Каролину» Харрикейнз.

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский защитник Дмитрий Орлов с передачи соотечественника Андрея Свечникова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, Орлов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне плей-офф. Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Орлов принял участие в 84 матчах, в которых записал в свой актив три гола и 29 результативных передач.

На данный момент в серии со счётом 2-0 ведёт «Каролина».