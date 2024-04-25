Кожевников о финале МХЛ: «Локо» даже не помогло усиление из главной команды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что команда «СКА-1946» заслуженно выиграла Кубок Харламова, переиграв в финальной серии «Локо» в пяти матчах.

«Питерская молодёжка продемонстрировала высокий уровень, силу, волю и характер. Во второй игре смогла вырвать победу, уступая 0:2. Та встреча стала определяющей и, я бы сказал, она полностью перевернула серию.

Дома при переполненных трибунах «Ледового» команда Германа Титова не оставила железнодорожникам не единого шанса, выиграв обе встречи. А в пятой игре в Ярославле «Локо» даже не помогло усиление из главной команды. Сейчас самое главное — это поколение «СКА-1946» сохранить. Игрокам нужно обязательно остаться в России и продолжать развиваться дома и ни в коем случае не ехать за океан" — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

Напомним, в пятом матче за «Локо» выступали Дмитрий Симашев и Даниил Бут, которые ещё вчера, 24 апреля, были заявлены за «Локомотив» в финале Кубка Гагарина.