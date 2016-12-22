Квартальнов: надо посмотреть момент с Паниным, был ли там удар в голову

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру с «Нефтехимиком».
«При действиях „пять на пять“ игра была равная. А в большинстве мы забили сегодня все три гола. И выстояли в меньшинстве. Это и решило исход матча.
Была ли установка сыграть в особенно силовой хоккей? Да нет, мы стараемся играть агрессивно. Надо посмотреть этот момент с Паниным, был ли там удар в голову. Может, было несколько шагов навстречу. Готовились к игре, как обычно, но мы знали, что команда рвётся в восьмёрку, и серьёзно относились к такому сопернику. Мы вообще к каждой команде относимся серьёзно. Но такой установки, чтобы играть как-то грязно, — такого не было. Никогда», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Нефтехимика».
Видео эпизода с нарушением Панина можно посмотреть, перейдя по ссылке.