Карсумс повторил снайперский рекорд «Динамо» среди легионеров
23 декабря 2016, пятница. 00:00.
Хоккей
Нападающий московского «Динамо» Мартиньш Карсумс
забросил победную шайбу в матче с нижегородским «Торпедо» (2:1 ОТ) и повторил рекорд клуба по количеству голов среди легионеров. Об этом сообщается в «твиттере» сайта об истории хоккейного клуба «Динамо» (Москва).
Карсумс с 49 шайбами делит первое место в списке лучших снайперов-легионеров в истории клуба с Маттиасом Вейнхандлем. Кроме того, латвийский нападающий вышел на второе место в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории клуба, набрав 92-е очко и догнав Доминика Граняка.
Победный гол Карсумса также можно посмотреть здесь
.