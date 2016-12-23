Порядин: «Нефтехимик» очень старался, но где-то не получилось

Нападающий «Нефтехимика»подвёл итог игры с ЦСКА (1:3).«Чувствуется опустошение после игры, потому что много сил отдали. Тяжело. Мы очень старались, но где-то не получилось.Помогает ли психологически, что забил гол? Конечно! Я уже давно не забивал. Хотелось наконец отличиться, и вот сегодня удалось. Это придаёт уверенности и игра сразу удаётся. Спасибо партнёрам. Они хорошо разыграли. У Секстона травма. Тренер сказал, чтобы я вышел с Брюле и Йюнге. И в первой же смене я с ними забил.У нас сейчас такое положение, что нам некуда отступать. Если бы мы шли в первой четвёрке… А тут: поражение уже забылось. Зайду в раздевалку и начну готовиться к следующему матчу», — цитирует Порядина пресс-служба клуба.